La star de Furious Ex On The Beach dénonce le personnel de l’hôtel « dégoûtant » après avoir été forcé de prouver que sa fille lui est liée

La star de AN Ex On The Beach a critiqué l’hôtel dans lequel il séjourne pour son comportement « dégoûtant », après l’avoir forcé à prouver que sa fille lui est apparentée.

Declan Doyle, qui est le fier papa de sa petite fille issue d’une ancienne relation, s’est rendu sur les réseaux sociaux hier soir pour publier un message cinglant sur ce qui s’était passé lors de son voyage en République dominicaine.

Getty

Declan Doyle a critiqué un hôtel dans lequel il séjourne après qu’ils lui aient demandé de prouver qu’il était lié à sa fille[/caption] Getty

Declan est papa d’une fille de 11 ans et il l’emmène souvent sur le tapis rouge avec lui[/caption] Instagram

La star a publié un post cinglant sur les réseaux sociaux[/caption]

Il a écrit: « Dégoûté par @riuhotels @tuiuk n’avait qu’à prouver que ma fille est à moi avec nos passeports parce que nous avons » des couleurs de peau différentes « .

“Même si nous avons donné nos passeports à l’enregistrement, le directeur de l’hôtel a dit qu’elle était une fille mineure avec un homme, c’est étrange et nous ressemblons à un couple et nous ne nous ressemblons pas.”

Declan a déclaré que tous les échanges se sont déroulés devant sa fille de 11 ans.

La star et sa fille ont maintenant été transférées de leur complexe quatre étoiles à un cinq étoiles par Tui.

Un Declan choqué a poursuivi: « J’ai demandé s’il le ferait s’il s’agissait d’une mère célibataire et de sa fille et il a dit non. »

Le Sun a approché TUI pour un commentaire, qui a publié une déclaration qui disait : « Nous étions extrêmement tristes d’entendre parler de l’expérience de Declan dans un hôtel RIU. Nous avons une tolérance zéro pour la discrimination et ce membre du personnel ne répondait clairement pas aux normes et aux attentes élevées de TUI.

«Notre équipe de prestation de services sur place a eu une conversation avec Declan pour s’excuser auprès de lui et de sa fille pour leur expérience. Nous les avons immédiatement déplacés de leur hôtel 4 étoiles vers un complexe 5 étoiles alternatif où une assistance est disponible pour eux.

« Nous allons enquêter sur l’incident, et notre équipe entre également en contact avec Declan pour l’informer des options qui s’offrent à lui. »

En nous parlant de ce qui s’est passé, Declan a poursuivi en expliquant: «C’était le troisième jour où nous avons été approchés par le concierge et moi et ma fille étions juste assis en train de prendre le petit déjeuner.

« C’était tellement gênant parce qu’il nous a demandé d’aller au bureau du directeur, devant une salle pleine de gens prenant leur petit déjeuner.

« Quand nous sommes entrés pour voir le directeur, il n’y avait même pas d’excuses, il était très hostile et a dit ‘pouvez-vous me donner vos passeports pour prouver qu’elle est votre fille.' »

Un Declan choqué a ajouté: « Il a dit qu’il n’était pas évident que nous soyons liés car nous étions de deux couleurs de peau différentes.

«Il a dit qu’il regardait des vidéos d’hôtel et que nous avions l’air vraiment bizarre et qu’elle était une fille mineure et que j’étais un homme plus âgé… Je ne sais pas ce qu’il pensait dans sa tête.

« J’étais absolument furieux. Je lui ai dit que c’était honteux et qu’ils avaient déjà des copies numérisées de nos passeports, et elle a mon nom de famille.

« S’il était si inquiet, il aurait pu descendre à la réception et les vérifier au lieu de nous amener à son bureau. »

Declan a déclaré que le directeur lui avait dit que c’était la procédure de l’hôtel et qu’ils prenaient simplement des précautions.

Il a poursuivi: «Je n’avais jamais été traité comme ça auparavant dans un hôtel et tout cela étant dit devant elle, c’est ce qui a aggravé la situation.

« Elle n’a pas besoin d’entendre les gens se demander si je suis son père. Elle sait déjà que nous avons des couleurs de peau différentes, mais que cela soit porté à son attention est écœurant.

« J’aurais dû être amené au bureau tout seul sans elle. C’était tellement mal géré. C’était tellement peu professionnel.

«Je comprends que des vérifications doivent avoir lieu, ne vous méprenez pas, mais la façon dont il a géré tout cela était si peu professionnelle et nous a donné l’impression d’être discriminé.

«Pour lui, même admettre qu’il nous profilait racialement est tout simplement absurde. Il ne s’est pas excusé non plus, il a dit que je devrais être reconnaissant qu’il ait vérifié si c’était ma fille.

Après cela, Declan dit qu’il est allé parler au représentant de TUI où on lui a dit qu’ils essaieraient de faire en sorte que le responsable « s’excuse ».

Il a déclaré: «J’ai dû faire des histoires pour qu’ils nous changent dans un nouvel hôtel et au début, ils ont dit que nous allions devoir payer.

« J’ai dit que je ne payais absolument pas, alors ils nous ont déplacés maintenant. »

La star a déclaré que ses réseaux sociaux avaient été submergés de messages disant à quel point ils étaient « dégoûtés » de ce qui s’était passé.

Declan a terminé en disant: «Nous nous sommes sentis bizarres dès notre arrivée à l’hôtel. C’était comme si les gens nous regardaient bizarrement et parfois cela arrive quand les gens se demandent si c’est mon enfant.

«Je pensais que j’étais paranoïaque mais évidemment pas et les gens de l’hôtel en avaient évidemment parlé. Ça m’inquiète juste parce que si elle n’avait pas le même nom de famille que moi, que se serait-il passé alors ?

« J’aurais dû lui prouver qu’elle était ma fille. C’est fou. »

Instagram/@declandoyle._

Declan a déclaré que le directeur lui avait dit que c’était la procédure de l’hôtel et qu’ils prenaient simplement des précautions.[/caption]