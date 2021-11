La star de ‘Fuller House’ Jodie Sweetin sur la sobriété: ‘Ma lutte était si mauvaise que je ne sortais pas du lit’

Jodie Sweetin est reconnaissante pour sa sobriété.

La lutte de l’ancienne enfant star de « Full House » contre la dépendance a été bien documentée au fil des ans. En 2008, alors âgé de 26 ans, il est devenu sobre et est devenu plus tard certifié en tant que conseiller en toxicomanie et en alcoolisme.

« Comment puis-je gérer ma propre tête qui est juste bruyante et négative et horrible pour moi parfois, mais personne d’autre ne peut l’entendre? Vous êtes coincé dedans », a déclaré la femme de 39 ans à Allison Kugel pour le dernier épisode de la Podcast « Entrevues d’Allison ».

« Le problème avec l’anxiété, c’est que les gens pensent à des attaques de panique, mais il peut y avoir une voix qui crie dans votre tête tout le temps et vous ne pouvez tout simplement pas vous taire », a expliqué l’actrice à propos de la sobriété. « Vous ne voulez tout simplement pas écouter cette voix, et surtout quand on ne parle pas de santé mentale, c’est pire. »

« Ayant ce câblage dans votre cerveau, quelque chose s’allume quand vous êtes alcoolique », a poursuivi la mère de deux enfants. « J’ai l’impression qu’il n’y en a jamais assez. Je ne pourrai jamais combler ce trou parce qu’il manque un fond dans la tasse, et je continue d’essayer de le remplir. Je pense que c’est quelque chose dont je suis vraiment reconnaissant maintenant, c’est la déstigmatisation du fait de parler de santé mentale. C’était tout mon voyage à travers la sobriété. «

Sweetin a noté qu’elle était déterminée à changer de vie. La sobriété n’est pas une simple solution, mais plutôt un travail en cours.

« Une grande partie consiste à vous regarder et quelles sont les choses que je fais ou les comportements que j’essaie d’utiliser pour faire face à ma vie ? » dit Sweetin. « Comment puis-je mieux faire cela ? Comment puis-je mieux interagir avec les gens ? Comment puis-je me maintenir à un niveau plus élevé ? Comment puis-je revenir en arrière et corriger certaines de ces choses afin que je puisse atténuer la honte et la terreur qui tout cela ? Alors, comment puis-je vivre ma vie sans créer ces situations pour moi-même à l’avenir ? C’est une énorme partie de cela. «

« Je suis toujours très honnête sur le fait que, pour moi, les médicaments ont été la clé », a expliqué Sweetin. « Sinon, ma lutte était si mauvaise que je ne sortais pas du lit. Maintenant que je sais quand je dois parler pour moi-même, même dans la trentaine, j’ai l’impression d’avoir besoin d’une thérapie et j’ai probablement besoin d’un psychiatre pour certains médicaments, et toutes ces choses pour commencer à prendre soin de moi. »

Sweetin a admis que, comme pour beaucoup, 2020 a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale et physique.

« J’ai perdu près de 37 livres pendant [quarantine], parce que je suis affamée de stress, et pas dans le bon sens », a-t-elle expliqué. « J’ai juste arrêté de manger. Je ne pouvais pas garder la nourriture vers le bas. Je vais être vraiment honnête à ce sujet ; la pandémie n’était pas bonne pour moi. De toute façon, je souffre d’anxiété et de dépression sévères, donc cela n’a vraiment pas fait de faveur à ma santé mentale. J’ai vraiment eu du mal avec ça, et pour moi, c’était une période où je me sentais vraiment hors de contrôle. Je ne peux pas imaginer comment cela a affecté les personnes qui travaillaient en première ligne. »

Mais la vie est devenue plus douce pour la star et sa famille. Elle a attribué son amour de longue date à son soutien au fil des ans.

« Je pense que mes filles ont vieilli, et mon petit ami et moi sommes ensemble depuis quatre ans maintenant, et il a vraiment fait un travail incroyable avec tout ça », a-t-elle partagé. « Au début, lui et moi avions une relation à distance. Il était à Brooklyn, et j’étais ici à LA pendant 3 ans et demi, donc c’était lent et c’était agréable. Il était très doué pour les laisser se réchauffer. lui et de ne pas avoir à forcer une relation. Je pense que c’est la chose difficile en tant que mère. Vous vous dites : « Tout le monde s’entend bien. J’aime vraiment cette personne. » Je ne sacrifie pas mes enfants, mais comment rendre tout le monde heureux ?' »

En repensant à son passé, Sweetin a déclaré qu’elle n’avait aucun regret d’avoir lancé une carrière à Hollywood à un si jeune âge.

« … J’ai commencé à travailler quand j’avais 3 ans, donc ça a toujours été ce que je sais », a déclaré Sweetin. « Je pense qu’il y a presque plus de choc quand ça t’arrive un peu plus tard dans la vie quand tu as passé toute ta vie à être normal, et maintenant tu te dis : ‘Qu’est-ce que c’est que ça ?’ Quand on grandit avec, c’est tout à fait normal. »

Pourtant, Sweetin a déclaré que les tabloïds continuaient d’être un problème permanent pour ceux qui étaient sous les projecteurs et tentaient de donner à leurs enfants un sentiment de normalité.

« J’ai été attaquée quand j’étais enfant dans les tabloïds », a-t-elle déclaré. « Je ne supporte pas les tabloïds ou même les médias sociaux ces jours-ci. Je pense que quiconque s’en prend à ces enfants, que ce soit leur façon de s’habiller ou de s’occuper d’eux, lorsqu’ils sont en public, les laisse tranquilles. C’est juste Il se trouve que ce sont leurs parents. Ils n’ont pas demandé qu’on leur accorde toute cette attention. Reculez ou respectez lorsque les parents disent : » S’il vous plaît, ne photographiez pas mon enfant. Ne mettez pas de photos d’eux dans des magazines. » Les gens devraient respecter ça. »

Sweetin a continué à jouer au théâtre au fil des ans. De 2016 à 2020, elle a repris son rôle de Stephanie Tanner dans le redémarrage de Netflix « Fuller House ». La série originale a été diffusée de 1987 à 1995.

Elle a maintenu un lien étroit avec ses co-stars. Certains se sont demandé au fil des ans comment elle avait réussi à ne pas craquer pour John Stamos, qui jouait l’oncle Jesse.

Pour Sweetin, la réponse est simple.

« Les gens ont toujours demandé : ‘Oh mon Dieu, John Stamos n’était-il pas si mignon ?' », a-t-elle déclaré. « Je connais John depuis l’âge de 5 ans. Je l’ai vu se mettre au travail avec de vieux T-shirts et des pantalons de survêtement avec des trous, et pas si mignon que ça. Il a toujours été juste John pour moi. Je le connais aussi bien de penser qu’il est canon. C’est un gros con et je l’aime. Vous apprenez à connaître les gens si bien que vous vous dites : « Oh mon Dieu ! Non, non, non » quand il s’agit de ce genre de choses. Je sais qu’il est beau, mais j’ai vu certaines choses, et ce serait comme avoir un étrange béguin pour ton oncle. »