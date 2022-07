La star de “Full House”, Jodie Sweetin, épouse Mescal Wasilewski lors d’une cérémonie de mariage intime à Malibu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice de “Full House” Jodie Sweetin a épousé son amour de longue date, Mescal Wasilewski, lors d’une cérémonie de mariage romantique dans une maison privée à Malibu samedi soir.

Quelques-uns de ses anciens camarades de casting, dont Candace Cameron Bure, John Stamos et Andrea Barber, étaient présents pour regarder Sweetin dire “oui” à l’assistante sociale clinique, qui a fait sa demande en janvier.

Sweetin a marché dans l’allée avec son père Sam et portait une robe en dentelle blanche Lili Bridals avec des appliques délicates et une longue traîne.

“Je sais que j’ai le bon partenaire pour le reste de la vie”, a déclaré Sweetin au magazine People. “Et je ne pourrais pas être plus reconnaissant.”

Ses deux filles – Zoie, 14 ans, et Beatrix, 11 ans – se tenaient à ses côtés alors qu’elle échangeait ses vœux et ses alliances avec Wasilewski.

Le couple a inclus les filles dans la cérémonie en leur offrant des colliers assortis en or jaune et diamants Kay Jewelers Circle of Gratitude.

Après la cérémonie, les invités ont dégusté des tacos et un bar à guacamole de Border Grill avant des bouchées de gâteaux et de desserts offerts par Big Sugar BakeShop.

“Je ne voulais pas que ce soit difficile”, a déclaré Sweetin à propos de la petite réception avec seulement 50 personnes présentes. “Le look est très organique et naturel. Il s’agit simplement de bonne nourriture et de bons amis – et de lumières scintillantes !”

Sweetin et Wasilewski ont commencé à se fréquenter à distance après s’être rencontrés par l’intermédiaire d’amis en 2017. Il vivait à New York et elle était basée à Los Angeles.

L’ancien concurrent de “Dancing with the Stars” a déclaré que “toutes les pièces se sont mises en place” lorsqu’il a déménagé sur la côte ouest.

“Mescal me fait me sentir absolument à l’aise et en sécurité pour briller aussi fort que j’en ai besoin”, a-t-elle déclaré. “Il intervient et se présente pour mes filles. Et nous nous harmonisons si bien. C’est vraiment le meilleur coéquipier que je puisse demander.”

Le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram en janvier peu avant son 40e anniversaire.

Elle a partagé une citation de Maya Angelou dans sa légende, “Dans le monde entier, il n’y a pas de cœur pour moi comme le vôtre. Dans le monde entier, il n’y a pas d’amour pour vous comme le mien.”

“Je t’aime Mescal, pour toujours. Tu es ma personne. J’ai hâte de voir la vie qui nous attend.”

Sweetin, qui est connue pour avoir incarné Stephanie Tanner dans la populaire sitcom des années 90 qui mettait également en vedette le regretté comédien Bob Saget, a été mariée trois fois.

Elle a dit “oui” à Shaun Holguin de 2002 à 2006, avant d’épouser Cody Herpin en 2007. Ils ont eu une fille en 2008, Zoie, avant de finaliser leur divorce en 2010.

Sweetin a épousé Morty Coyle en mars 2012. L’ancien couple partage sa fille Beatrix et a divorcé en 2016.