La star de “Full House” Jodie Sweetin bousculée par le LAPD lors d’une manifestation contre la décision de la Cour suprême sur l’autoroute de LA

La star de “Full House”, Jodie Sweetin, a été poussée d’un talus jusqu’au sol en béton par un officier du département de police de Los Angeles alors qu’elle protestait contre la décision de la Cour suprême Roe contre Wade à Los Angeles samedi.

Dans une vidéo capturée par photographe Michael Adél’actrice de 40 ans semble avoir été jetée au sol alors qu’elle dirigeait un “groupe de manifestants pacifiques loin de l’autoroute” alors qu’elle se réunissait avec un certain nombre de militants dans le centre-ville de la ville.

Sweetin a été vue portant un T-shirt noir et des leggings noirs avec un sac à dos noir et un mégaphone attaché à son bras. À un moment de la vidéo, Sweetin a semblé être poussé d’une colline de terre vers le sol.

Elle a dérapé sur le sol et son chapeau a volé en arrière sur sa tête. Une foule s’est rassemblée pour l’aider à se relever.

Un manifestant a pu être entendu crier: “Qu’est-ce qui ne va pas chez vous les gars?” Un autre a demandé: “Jodi, ça va?”

Sweetin s’est presque immédiatement relevée, a fixé son chapeau et s’est jointe aux chants avec d’autres manifestants près de l’autoroute 101 : “Pas de justice, pas de paix.”

“Je suis extrêmement fier des centaines de personnes qui se sont présentées hier pour exercer leurs droits au premier amendement et prendre des mesures immédiates pour protester pacifiquement contre les injustices géantes qui ont été commises par notre Cour suprême”, a déclaré Sweetin à Fox News Digital.

“Notre activisme continuera jusqu’à ce que nos voix soient entendues et que des mesures soient prises. Cela ne nous dissuadera pas, nous continuerons à lutter pour nos droits. Nous ne serons pas libres tant que nous ne serons TOUS libres.”

Fox News Digital a contacté le département de police de Los Angeles pour obtenir des commentaires.

Sweetin a ensuite partagé quelques mots écrits par ScottyJohns @highroadsaloon sur Instagram, qui ont été publiés par @saadia_mirza.

Le message disait: “J’ai dit à ma femme ‘Pensez-vous que quelqu’un va se suicider parce qu’il n’a pas pu se faire avorter?”

“Elle a immédiatement répondu ‘oui’.

“Puis elle a ajouté ‘il y aura tous ces petits amis et ces maris qui les assassineront parce qu’ils n’ont pas pu en avoir un aussi’ et ça a secoué mon putain de monde.”

Sweetin a écrit : ” Vrai et tragique “. Elle a utilisé un hashtag pour épeler : “tu n’es pas pro-vie, tu es juste pro-naissance”.

Sweetin est connue pour avoir joué la fille bien-aimée Stephanie Tanner dans “Full House” et le redémarrage le plus récent, “Fuller House”.

La décision prise par SCOTUS vendredi a effectivement pris fin reconnaissance d’un droit constitutionnel à l’avortement qui est en place depuis 1973 et donne à chaque État le pouvoir d’autoriser, de limiter ou d’interdire complètement la pratique des soins de santé.

Les juges de la Cour suprême Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh ont voté en faveur de la fin de la protection fédérale historique contre l’avortement. Le juge en chef John Roberts n’a pas approuvé la fin de Roe.

« La majorité a annulé Roe et Casey pour une et une seule raison : parce qu’elle les a toujours méprisés, et maintenant elle a les voix pour les rejeter », ont écrit les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan dans un communiqué conjoint de 59 pages. contestation.

“En annulant Roe et Casey, cette Cour trahit ses principes directeurs. Avec tristesse – pour cette Cour, mais plus encore, pour les millions de femmes américaines qui ont aujourd’hui perdu une protection constitutionnelle fondamentale – nous dissidents.”