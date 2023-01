La star de “Full House” Bob Saget se souvient de Candace Cameron Bure et plus un an après sa mort

La famille “Full House” rend hommage au regretté Bob Saget. L’acteur est décédé le 9 janvier 2022.

Candace Cameron Bure, Dave Coulier et Jodie Sweetin se sont rendus sur Instagram lundi pour partager leurs souvenirs préférés avec Saget et ce qui leur manque le plus dans leur amitié spéciale.

“Je suis resté éveillé pendant des heures à regarder des vidéos de Bob sur mon téléphone”, a écrit Bure à côté d’un clip de retour des deux. “Des vidéos que je ne pouvais pas regarder il y a un an parce que ça faisait trop mal. La nuit dernière, elles m’ont fait rire. Elles m’ont réconforté et réchauffé mon cœur. Je les ai regardées encore et encore et j’ai tellement ri.”

Bure a également partagé des photos d’eux deux sur le tapis rouge des Emmy Awards ainsi que les deux s’étreignant pour une photo alors qu’ils étaient assis au bord de la piscine.

“Il me manque tellement et je suis reconnaissant qu’il ait été mon ami pendant tant d’années. Je t’aime, Bob”, a poursuivi Bure. “Maintenant, va embrasser un ami comme le ferait Bob.”

Sweetin a également partagé un long post sur son Instagram, disant à Saget “tant de gens te manquent aujourd’hui” et qu’il y a “tellement de souvenirs, de tant de personnes, au cours de tant d’années”. Elle a ensuite qualifié ces souvenirs de “cadeau”, qui agissent comme “ces points d’ancrage qui nous retiennent quand parfois quelqu’un nous manque tellement qu’il a l’impression que nous allons flotter”.

“Je voulais juste que vous sachiez que j’ai pensé à vous tous les jours au cours de l’année écoulée. Ce n’est tout simplement pas pareil sans vous avec nous, et je ne pense pas que ce sera plus jamais le cas”, a écrit Sweetin. “J’aurais aimé que tu sois là l’année dernière, oh… il y a tant de moments pour lesquels tu étais censé être ici. Tant de fois j’ai pensé à t’appeler et à penser, “Qu’est-ce que Bob ferait en ce moment?” à cela, c’est “faire une blague à ce sujet”… alors je le fais. Beaucoup. Ce sont ces moments où je t’entends juste par-dessus mon épaule, riant le plus fort.

Sweetin a expliqué qu’il y a eu de nombreux moments au cours de l’année écoulée où elle aurait souhaité pouvoir entendre l’acteur dire qu’il était fier d’elle, admettant qu’elle l’entend même s’il n’est pas là pour le lui dire.

Elle a partagé un exemple en particulier, avant son émission au Comedy Store, en disant : “Je me tenais là, devant ta photo, et je t’ai remercié. Dans ma tête, nous avons bavardé en silence. J’étais nerveuse, ta photo m’a rappelé que je n’avais pas ça n’a pas à être… que tu étais là.

“Je sais que chaque personne qui t’aime a tellement de ces moments pour lesquels elle aimerait que tu sois là”, a poursuivi Sweetin. “Je pense à TOUTE ma #FHFamily aujourd’hui… tellement reconnaissante pour toute une vie de souvenirs. Des beaux, des déchirants, juste des vieux “manger le déjeuner avec les gens que vous aimez”. Chacun d’eux est parfait.”

Elle a poursuivi : “Et maintenant que je regarde cette photo de nous… Je pense que c’était une photo lors d’un événement Netflix, toi et moi essayant de prendre une photo ensemble. Tu détestais l’éclairage. Tu n’aimais pas l’angle. Je Je suis presque sûr que nous avons déménagé trois fois pour le prendre. Il a fallu plusieurs minutes pour en obtenir un que nous ayons approuvé. Haha… oh mec. Je suis sûr qu’à l’époque, je roulais des yeux en pensant, “pourquoi est-ce ça prend tellement de temps ?!” Qu’est-ce que je ne donnerais pas pour passer 15 minutes à obtenir JUSTE la bonne photo avec vous maintenant.”

Sweetin a terminé le post en disant “tu me rappelleras toujours d’aimer plus grand, de rire plus fort et de faire des câlins comme Bob Saget.”

Meilleur ami de Saget à l’écran et dans la vraie vie, Coulier a écrit sur l’évolution de son amitié avec Saget et la connexion immédiate qu’ils avaient lors de leur première rencontre.

“Bob pouvait toujours faire ressortir l’élève de 5e en moi. Je l’ai rencontré alors que je n’étais qu’un inconnu de 18 ans dans un petit club de Detroit. Nous sommes devenus instantanément frères”, a-t-il écrit. “Parfois, je prends toujours mon téléphone, prêt à partager l’une des centaines de choses idiotes que nous avons faites ensemble.”

“À un moment donné aujourd’hui, je penserai à quel point il me manque et je verserai des larmes. Ensuite, j’entendrai la voix de Bob, et ça me fera rire”, a-t-il poursuivi. “Profitez des cadeaux de la vie pendant qu’ils sont encore là avec vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez… et serrez-les comme Bob Saget. #huglikebobsaget.”

L’épouse de Saget, Kelly Rizzo, a également rendu hommage à son défunt mari, en publiant un diaporama qui présentait des photos d’eux deux avec “The Luckyest” de Ben Folds jouant en arrière-plan. Elle a qualifié la chanson de “l’une des chansons préférées de Bob”. Dans la légende, elle a demandé comment il était possible qu’elle n’ait pas “parlé ou vu (son) mari aimant pendant toute une année”, en disant “le surréalisme ne s’atténue jamais”.

“J’ai accepté la réalité il y a longtemps, mais cela semble toujours irréel quand je vois des photos ou des vidéos de lui si pleines de vie. Mais il y a une chose que je porte avec moi chaque jour qui rend cela survivable”, a déclaré Rizzo. “JE SUIS LA PLUS CHANCEUSE. Je suis la plus chanceuse d’être sa femme. Je suis la plus chanceuse d’avoir pu vivre avec sa chaleur, ses rires, son éclat et son amour. Je suis la plus chanceuse d’avoir sa filles à mes côtés. Je suis la plus chanceuse que j’ai eue de le voir aider les gens, les rendre heureux et rendre le monde meilleur.”

“Certaines personnes peuvent vivre 1 000 vies et ne jamais vivre une vie aussi pleinement que lui”, a poursuivi Rizzo. “Et à cela, je dois dire, Bravo. Tu as vraiment gagné la vie, chérie. Et c’est pourquoi je lui serai éternellement reconnaissante et pour tout l’amour infini qu’il m’a donné, jusqu’à mon dernier jour.”

Saget a été déclaré mort après avoir été retrouvé inconscient dans une chambre d’hôtel en Floride le 9 janvier 2022. Il a ensuite été annoncé qu’il était décédé des suites d’un traumatisme crânien.

Selon une déclaration de la famille de Saget et du bureau du médecin légiste d’Orange Country à l’époque, Saget “s’est accidentellement cogné l’arrière de la tête sur quelque chose, n’y a pas pensé et s’est endormi”. La déclaration a noté qu ‘”aucune drogue ou alcool n’était impliqué”.