La star de Fulham, Antonee Robinson, révèle un état d’esprit résilient lors d’une discussion sur la santé mentale avec 2 500 écoliers

L’arrière gauche de Fulham, Antonee Robinson, a franchement parlé à 2 500 écoliers de tout le Royaume-Uni de la manière de gérer le changement en tant que footballeur professionnel dans le cadre de la Journée de sensibilisation à la santé mentale le 10 octobre.

Écoles de football virtuelles – une organisation pour laquelle Tim Ream, coéquipier de Robinson à Fulham, assure la liaison mondiale avec les athlètes – et Écoles de personnes extraordinaires a organisé l’événement, permettant à Robinson d’offrir son expérience et d’éduquer les enfants de tout le pays.

Dans un premier temps, Robinson a expliqué comment ses trois piliers clés – la gentillesse, la sagesse et la curiosité – peuvent aider les jeunes à rester forts mentalement, en particulier lorsqu’ils sont confrontés à des défis dans leur parcours scolaire et sportif.

L’anxiété est l’un des défis qui se posent lorsqu’on fait face au changement. Lorsqu’un des enfants a demandé à Robinson comment il avait réussi à jouer sur la scène mondiale devant autant de monde, le défenseur de Fulham a ouvertement expliqué en termes simples les techniques qu’il utilisait pour gérer ses sentiments.

Robinson s’est adressé à 2 500 étudiants lors de la séance de questions-réponses (Crédit image : Amazing People Schools)

« J’ai 26 ans et j’ai joué tellement de matches professionnels maintenant », a expliqué Robinson. « Donc, l’anxiété s’estompe en quelque sorte parce que vous y êtes habitué. Je suis sûr que lors de votre premier jour d’école, vous êtes nerveux. Et puis à la fin du trimestre, vous ne pensez même plus. de venir parce que c’est juste une routine.

« De même, avant un match, je fais les mêmes choses. Je ris et je plaisante avec les garçons. Je fais ma routine d’échauffement consistant à manger le même repas et à écouter de la musique, donc je suis vraiment détendu et concentré sur le jeu.

« Mais ensuite, quand vous arrivez à des choses que vous n’avez jamais faites auparavant, comme la Coupe du Monde, vous ressentez un peu de nervosité et vous ne savez pas ce qui va se passer. C’est un environnement sous haute pression. Mais rassurez-vous simplement en sachant que vous préparé et c’est ce que vous avez construit et que vous êtes capable de jouer sur cette scène, il est beaucoup plus facile d’être calme dans ces situations.

Mais ce n’est pas seulement sur le terrain que Robinson souligne qu’il doit s’adapter à des situations changeantes. Lorsqu’il est sélectionné pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, Robinson doit quitter sa jeune famille à Londres pour partir en mission internationale, ce qu’il trouve difficile mais qu’il a appris à accepter.

« D’un côté, c’est agréable de s’évader parce que j’aime vraiment jouer pour l’équipe nationale, être avec des amis que je n’ai pas vus depuis un moment, changer d’environnement et peut-être visiter un nouvel endroit. C’est donc tout choses passionnantes.

« Mais en même temps, je suis papa maintenant, donc je dois m’éloigner de mon fiancé et de mon enfant, sans les voir pendant un certain temps. Il y a aussi un décalage horaire, donc vous ne comprenez pas. » pour leur parler aussi souvent que vous le souhaitez.

Robinson a été un titulaire régulier à Fulham sous Marco Silva (Crédit image : Getty Images)

« C’est dur, et cela m’affecte mentalement. Ensuite, quand on ajoute le voyage, l’attente de performances et la fatigue physique, tout cela peut être assez épuisant. Mais c’est quelque chose auquel on s’habitue, et quand on apprend à prenez-en le positif, c’est une expérience très agréable. »

Après sa séance de réponse aux questions des enfants, QuatreQuatreDeux discuté exclusivement avec Robinson. Un sujet qui a continué à revenir était sa résilience mentale, qu’il a construite en évaluant les situations de manière positive, malgré de nombreux revers.

Alors qu’il était à l’académie des jeunes d’Everton, Robinson a remporté le prix du joueur U18 de l’année. Cependant, au début de la campagne, le club ne lui avait pas proposé de contrat professionnel, mettant en doute son avenir. Une blessure n’a certainement pas aidé les choses, mais sa résilience s’est révélée abondamment.

« Je me suis concentré sur tous les jours au gymnase, en faisant ma rééducation autant que possible pour me remettre en forme le plus rapidement possible. Ce qu’ils pensaient initialement être un délai de cinq mois pour la blessure a fini par être de deux ans et demi. -demi-mois, et je suis revenu en pleine forme et j’ai fini par être élu Joueur de l’année.

« Au début de l’année suivante, je faisais la pré-saison avec l’équipe première. Tout se passe très bien, mais tout d’un coup, je me fais un genou et je dois subir une autre opération, où on me dit que ça va être six mois.

« Il serait facile de dire ‘oh, c’est juste du football, mon corps n’est pas fait pour ça’ après ces blessures, mais j’ai évidemment vu que je pouvais me remettre en forme et bien faire. Cela m’a donc vraiment motivé à nouveau pour cette prochaine blessure. » Être capable de rebondir après une blessure, d’en sortir et de se sentir positif est quelque chose de vraiment important dans ma carrière. «

Lorsqu’on lui demande si cette résilience mentale fait partie des raisons pour lesquelles il a atteint le plus haut niveau, Robinson répond qu’il y a certainement une certaine corrélation.

« Je connais beaucoup de joueurs qui ont été dans une situation similaire, voire meilleure, à la mienne. Mais ils subissent ensuite une blessure et, pendant leur rééducation, ils sortent peut-être et boivent davantage avec des amis, ou tout simplement pas. tout faire correctement : ne pas manger correctement, rester éveillé toute la nuit et ne pas récupérer ni se reposer.

« Ce sont les petites différences qui montrent à quel point mon état d’esprit est puissant. J’ai toujours travaillé si dur pour me remettre en forme et me mettre dans la meilleure forme possible que, heureusement, cela m’a donné une carrière durable en ce moment, alors que Certains gars n’avaient peut-être pas cette conviction ou ne la prenaient pas aussi au sérieux. »