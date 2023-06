Paxton Whitehead, un acteur anglais qui a joué dans des émissions de télévision telles que « Friends », « Mad About You » et « Frasier », est décédé. Il avait 85 ans.

Le représentant de Whitehead a confirmé la nouvelle à Fox News Digital dans une déclaration sincère.

« Malheureusement, Paxton est décédé vendredi dernier à l’âge de 85 ans », a déclaré en partie le représentant de Whitehead.

« Paxton était aimé et respecté par sa famille et tous ceux qui le connaissaient. C’était un client chéri, une sommité dans le monde du théâtre qui est réputé pour son talent extraordinaire et son dévouement à son métier. »

Whitehead a fait ses débuts à Broadway en 1962 dans « The Affair ». Il a ensuite joué dans plusieurs productions, dont « My Fair Lady ».

De 1978 à 1979, il incarne Sherlock Holmes dans « The Crucifer of Blood » et partage la vedette aux côtés de Glenn Close.

« Il était admiré pour sa polyvalence et les nombreux rôles qu’il a joués sur scène, à la télévision et au cinéma. Ses contributions au monde du divertissement seront chéries et rappelées pour les années à venir », a conclu le représentant de Paxton dans sa déclaration.

La star de Broadway a été nominée pour un Tony Award pour sa performance en tant que Pellinore dans la reprise de « Camelot » en 1980.

Outre son passage sous les projecteurs de Broadway, Whitehead a eu plusieurs rôles au cinéma, dont le film de 1986, « Back to School », où il a joué le rôle de Philip Barbay.

Les fans peuvent également reconnaître Whitehead dans des films à succès tels que « Baby Boom » et « Les aventures de Huck Finn ».

Whitehead a également été repéré dans des dizaines d’émissions à succès tout au long de sa carrière réussie.

L’acteur anglais était surtout connu pour ses rôles mémorables en tant que Hal Conway dans « Mad About You ». Il a joué dans la série télévisée de 1992 à 1999.

Whitehead a également dépeint M. Waltham, le patron de Rachel Green chez Bloomingdale’s, dans « Friends ».

Parmi les autres rôles, citons « Murder, She Wrote », « Magnum PI », « The West Wing », « The Drew Carey Show », « Ellen », « 3rd Rock from the Sun » et plus encore.

Whitehead laisse dans le deuil son fils, Charles, et sa fille, Alex.