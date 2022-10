La star de “Friends” Matthew Perry “vraiment reconnaissant” pour le soutien de Jennifer Aniston au milieu d’un parcours de toxicomanie

Alors que Matthew Perry parlait de son combat contre la dépendance, la star de “Friends” a crédité Jennifer Aniston d’avoir été là pour lui “le plus” pendant ses luttes.

L’acteur de 53 ans a révélé dans ses nouveaux mémoires intitulés “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, qu’il a failli mourir après avoir lutté contre la surconsommation d’opioïdes et qu’il est resté dans le coma pendant des semaines – tout en échappant à “la mort de très peu”.

Perry a noté qu’Aniston avait appelé sa co-star pour avoir bu pendant ses périodes tumultueuses.

Aniston, qu’il surnommait Jenny, a dit à Perry “nous savons que vous buvez”.

“Imaginez à quel point c’était effrayant”, a déclaré Perry ému lors d’une interview avec Diane Sawyer, diffusée le 28 octobre sur ABC.

“C’est elle qui a le plus tendu la main… Je lui en suis vraiment reconnaissant”, a-t-il poursuivi.

Dans ses mémoires révélatrices, Perry a noté que sur les “six amis”, “l’un d’eux était malade”, comme il se référait à lui-même. Il a ajouté que dans les coulisses, ses camarades de casting ont tenté de l’aider à relever ses défis.

“Les secrets vous tuent”, a déclaré Perry dans son interview. “Les secrets tuent les gens comme moi.”

Les fans reconnaissent Perry pour son rôle populaire de Chandler Bing dans la sitcom à succès “Friends”, mais il s’est exprimé et a soutenu qu’il y avait des moments où il se sentait extrêmement seul.

“À l’époque, j’aurais dû être le toast de la ville”, a déclaré Perry, “j’étais dans une pièce sombre ne rencontrant que des trafiquants de drogue et complètement seul.”

La star de “Friends” a admis qu’il prenait “55 Vicodin par jour”, en plus de “Méthadone, Xanax, un litre de vodka par jour”, a déclaré Sawyer.

Dans ses mémoires, les lecteurs trouveront une lettre effrayante écrite par Perry sur la première page.

“Bonjour, je m’appelle Matthew, bien que vous me connaissiez peut-être sous un autre nom, mes amis m’appellent ‘Matty’ et je devrais être mort.”

Après que Sawyer ait lu la première page de son livre, Perry a répondu : “Ouais, c’est tout à fait vrai.”

Perry a expliqué qu’il avait décidé de parler maintenant des défis potentiellement mortels auxquels il était confronté parce que “c’était important pour moi de faire quelque chose qui aiderait les gens”.

“Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” devrait sortir le 1er novembre.