La star de Friends Matthew Perry révèle une relation secrète avec Julia Roberts et pourquoi il a largué la superstar oscarisée

La superstar de FRIENDS, Matthew Perry, a raconté pour la première fois sa vie amoureuse extraordinaire et a révélé ses aventures avec certaines des plus belles femmes du monde.

Il est secrètement sorti avec Julia Roberts après qu’elle l’ait bombardé de messages séduisants, a eu un rendez-vous torride avec Gwyneth Paltrow dans un placard et a eu un tel béguin pour Jennifer Aniston que cela a conduit à des scènes gênantes lors du tournage de la sitcom américaine.

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Matthew dit que sa vie a changé à jamais lorsqu’il a été choisi pour incarner Chandler Bing.

Il s’est rapidement retrouvé harcelé par l’éblouissante star de Pretty Woman, Julia, aujourd’hui âgée de 54 ans.

À sa grande surprise, elle n’a accepté d’apparaître dans l’épisode Friends Super Bowl en 1995 que si elle pouvait être dans un scénario aux côtés de Matthew.

Le co-créateur de la série lui a dit de la contacter et d’envoyer des fleurs.

Il a expliqué: «Je devais la courtiser. Je voulais quelque chose d’un peu dragueur. Je lui ai envoyé trois douzaines de roses rouges et la carte disait : « La seule chose plus excitante que la perspective que tu fasses le spectacle, c’est que j’ai enfin une excuse pour t’envoyer des fleurs ».

« Sa réponse a été que si je lui expliquais correctement la physique quantique, elle accepterait d’être dans l’émission.

“Le lendemain, je lui ai envoyé un article sur la dualité onde-particule et l’intrication, et seule une partie était métaphorique.

“Non seulement Julia a accepté de faire le spectacle, mais elle m’a aussi envoyé un cadeau : des bagels – beaucoup, beaucoup de bagels.”





Le couple a ensuite échangé des messages coquins par fax tous les jours pendant trois mois avant que l’actrice ne se présente enfin à sa porte.

Dans les nouveaux mémoires extrêmement honnêtes de Matthew, Friends, Lovers And The Big Terrible Thing, publiés en série dans le Times et le Sunday Times ce week-end, il écrit : « C’était avant Internet, avant les téléphones portables. Tous nos échanges se faisaient par fax.

« Et il y en avait des centaines. Trois ou quatre fois par jour, je m’asseyais devant mon télécopieur et regardais le morceau de papier révéler lentement sa prochaine missive.

“Certains soirs, je me retrouvais à une fête en train de partager un échange coquin avec une jolie femme et je coupais court à la conversation pour pouvoir rentrer chez moi et voir si un nouveau fax était arrivé. Neuf fois sur dix, une l’avait fait.

“Je souriais comme un gamin de 15 ans à son premier rendez-vous. Et nous ne nous étions même jamais encore parlé, encore moins rencontrés.

« Puis, tôt un matin, quelque chose a changé. Le fax de Julia a viré au romantisme. “Appelle-moi”, disait-il, et son numéro de téléphone était en bas.

« Cinq heures et demie plus tard, alors que nous arrivions à la fin, j’ai réalisé que je n’étais plus nerveuse. Après cela, nous ne pouvions plus être arrêtés : nous tombions. Je ne savais pas trop dans quoi, mais nous tombions.

« Ce samedi-là, on a frappé à ma porte.

“Je l’ai laissée entrer, à la fois au sens figuré et au sens propre, et une relation a commencé. Nous serions déjà un couple au moment où nous avons commencé à filmer l’épisode Friends Super Bowl.

Matt a ensuite révélé comment Julia l’avait emmené en jet privé dans son refuge de montagne au Nouveau-Mexique pour célébrer le Nouvel An 1996 et il avait rencontré sa famille.

Mais rongé par ses démons et son insécurité, Matthew la largue deux mois plus tard.

Il a déclaré: « Sortir avec Julia Roberts avait été trop pour moi. J’avais toujours été certain qu’elle allait rompre avec moi.

«Je ne pourrais jamais être assez; J’étais brisé, courbé, impossible à aimer. Ainsi, au lieu d’affronter l’agonie inévitable de la perdre, j’ai rompu avec la belle et brillante Julia Roberts.

“Je ne peux pas commencer à décrire le regard de confusion sur son visage.”

En proie aux démons

Matthew révèle également comment il a lutté avec la renommée mondiale et parle des dépendances paralysantes qui l’ont presque tué.

Il a lutté contre l’alcool et la drogue après s’être vu prescrire des analgésiques après un accident de jet-ski en 1997.

À un moment donné, il prenait 55 comprimés de Vicodin par jour et, à l’âge de 49 ans, sa dépendance aux opioïdes a fait éclater son côlon, le laissant dans le coma pendant deux semaines.

Matthew a eu 15 séjours en cure de désintoxication et dit que les 14 cicatrices de ses opérations à l’estomac lui rappellent en permanence de rester sobre.

En 2001, il s’est retrouvé en cure de désintoxication en regardant Julia remporter l’Oscar de la meilleure actrice pour Erin Brockovich.

Il a déclaré: «Alors qu’elle prononçait son discours, une voix s’est élevée dans cette pièce, dans cette cure de désintoxication, urgente, triste, douce, suppliante, remplie de désir et de larmes. J’ai fais une blague. ‘Je vais te ramener’, dis-je. ‘Je vais te ramener’.

“Toute la salle a ri, même si ce n’était pas une réplique amusante dans une sitcom. C’était la vraie vie maintenant.

“Ces gens à la télé n’étaient plus mon peuple. Non, les gens devant qui j’étais allongé, tremblant, couvert de couvertures, étaient mon peuple maintenant.

Cette romance vouée à l’échec avec la star de Pretty Woman n’était pas la première fois que Matthew ratait ses chances avec une beauté de cinéma.

Jennifer Aniston, 53 ans, l’a également refusé avant d’être choisi à ses côtés et Courteney Cox, 58 ans, Lisa Kudrow, 59 ans, Matt LeBlanc, 55 ans et David Schwimmer, 55 ans.

Il a expliqué: “Jennifer et moi nous étions rencontrés par des connaissances communes environ trois ans plus tôt. J’ai été immédiatement prise par elle (comment pourrais-je ne pas l’être ?) et j’ai eu l’impression qu’elle était également intriguée.

À l’époque, à l’époque où ils s’étaient rencontrés pour la première fois, il venait de se voir proposer des rôles dans deux émissions de télévision et était impatient de partager la nouvelle.

Il se souvient : “J’ai appelé Jennifer et j’ai dit : ‘Tu es la première personne à qui je voulais dire ça’.

“Mauvaise idée. Je pouvais sentir la glace se former à travers le téléphone. Avec le recul, il était clair que cela lui faisait penser que je l’aimais trop ou dans le mauvais sens. . . et j’ai seulement aggravé l’erreur en lui demandant de sortir.

“Elle a refusé mais a dit qu’elle aimerait être amie avec moi, et j’ai aggravé la situation en disant : ‘On ne peut pas être amis !'”

Bien qu’ils semblaient être les meilleurs amis à l’écran, le béguin de Matthew pour sa superbe co-star a rendu le tournage inconfortable.

c’est pas bon pour la santé

Il a déclaré: «Nos bonjours et adieux sont devenus gênants. Et puis je me demandais combien de temps puis-je la regarder ? Est-ce que trois secondes sont trop longues ?

« Mais cette ombre a disparu dans la lueur brûlante du spectacle. Ça et son manque d’intérêt assourdissant.

Un autre des ex de Brad Pitt est tombé sous le charme.

Peu de temps avant que Friends ne prenne d’assaut le monde de la télévision en 1994, Matthew a rencontré Gwyneth Paltrow, 50 ans, lors d’une fête dans le Massachusetts.

Il a déclaré: «Nous nous sommes glissés dans un placard à balais et nous nous sommes embrassés.

“C’était le dernier été de ma vie quand je pouvais sortir à une fête avec une belle jeune femme appelée Gwyneth et personne, sauf Gwyneth et moi, ne s’en souciait.”

De là, Matthew s’est envolé pour Las Vegas pour créer des liens avec ses camarades avant qu’ils ne soient catapultés sous les projecteurs, transformant leur vie au-delà de toute reconnaissance.

Il a déclaré: “Nous nous sommes saoulés, avons joué et avons erré dans les casinos, à l’insu de tous, à un million de kilomètres de ce qui allait arriver.”

Les acteurs étaient si proches qu’ils partageaient une loge – bien qu’ils aient tous reçu le leur.

Bien qu’il ait réalisé son rêve de devenir célèbre, il avait si peu confiance en lui qu’il faisait constamment des blagues pour que les gens l’aiment.

Et en plus de ses dépendances, il a lutté lorsque le public en direct ne riait pas pendant le tournage.

Il a dit : « J’avais un secret, et personne ne pouvait le savoir. Faire les spectacles pourrait être douloureux. J’avais l’impression que j’allais mourir si (le public) ne riait pas. C’est pas bon pour la santé.

«Je disais parfois une ligne et ils ne riaient pas, et je transpirais et j’avais des convulsions.

« Si je n’obtenais pas le rire que j’étais censé avoir, je paniquerais. Je me sentais comme ça chaque nuit.

“Cette pression m’a laissé dans un mauvais endroit et je savais aussi que sur les six personnes qui faisaient ce spectacle, une seule d’entre elles était malade.”

