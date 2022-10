La star de “Friends” Matthew Perry révèle un parcours de dépendance déchirant

“Je voulais partager quand j’étais à l’abri d’aller à nouveau dans le côté obscur de tout”, a déclaré Perry au magazine PERSONNES . “J’ai dû attendre d’être sobre en toute sécurité – et loin de la maladie active de l’alcoolisme et de la toxicomanie – pour tout écrire. Et le principal était que j’étais à peu près certain que cela aiderait les gens.”

Perry a écrit un mémoire, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, qui sera publié le 1er novembre.

Perry raconte que sa dépendance à l’alcool ne faisait que commencer lorsqu’il avait 24 ans et qu’il a participé à l’émission télévisée “Friends”. Perry, maintenant âgé de 53 ans, a joué Chandler Bing dans la série.

“Je pouvais le gérer, en quelque sorte. Mais à l’âge de 34 ans, j’étais vraiment retranché dans beaucoup de problèmes”, admet-il. “Mais il y a eu des années où j’étais sobre pendant cette période. La saison 9 a été l’année où j’ai été sobre tout au long. Et devinez quelle saison j’ai été nominé pour le meilleur acteur ? Je me suis dit : ‘Ça devrait me dire quelque chose.’ “

Parmi ses bas pendant les années “Friends”, il prenait 55 Vicodin par jour et ne pesait que 128 livres.

“Je ne savais pas comment m’arrêter”, dit Perry. “Si la police venait chez moi et me disait : ‘Si tu bois ce soir, on va t’emmener en prison’, je commencerais à faire mes valises. Je ne pourrais pas m’arrêter parce que la maladie et la dépendance sont progressives. Alors c’est de pire en pire avec l’âge.”