La star de Friends, Matthew Perry, a été retrouvée morte samedi dans un bain à remous à son domicile de Los Angeles, ont indiqué des sources policières. Il avait 54 ans.

Les autorités se sont rendues vers 16 heures à son domicile, où il a été découvert inconscient. Les sources, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car l’enquête était en cours, n’ont pas cité la cause du décès. Aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux, ont indiqué des sources. De plus, aucun acte criminel n’est suspecté, selon des sources policières. Un représentant de Perry n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

Les détectives de vol et d’homicide du département de police de Los Angeles enquêtent sur le décès. La cause du décès sera déterminée ultérieurement par le bureau du coroner du comté de Los Angeles.

“Nous sommes dévastés par le décès de notre cher ami Matthew Perry”, a déclaré Warner Bros. Television Group, qui a produit “Friends”, dans un communiqué. « Matthew était un acteur incroyablement doué et un élément indélébile de la famille Warner Bros. Television Group. L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses fans dévoués.

Samedi soir, un ruban jaune et noir de la scène de crime du LAPD a bloqué l’entrée de Bluesail Drive, une rue animée juste à côté de la Pacific Coast Highway, au sommet d’une colline avec une vue imprenable sur l’océan Pacifique.

Peu après 19 heures, alors que plusieurs hélicoptères tournaient au-dessus de nous, la mère de Perry, Suzanne, et son mari, le présentateur Keith Morrison, ont rejoint les journalistes et les agents du LAPD sur les lieux. Morrison a refusé de commenter.

La police interdisait aux journalistes de transmettre l’enregistrement de la scène de crime à Bluesail. Un officier du LAPD présent sur les lieux a déclaré qu’il n’avait aucune information et qu’il ne savait pas quand elle serait disponible.

Perry, le fils de l’acteur John Bennett Perry et de Suzanne Marie Langford, ancienne attachée de presse du premier ministre canadien Pierre Trudeau, est né en 1969 et a grandi entre Montréal et Los Angeles après la séparation de ses parents alors que Perry avait 1 an.

Il a fait ses débuts en tant qu’enfant acteur, décrochant des apparitions dans “Charles in Charge” et “Beverly Hills 90210” et jouant aux côtés de River Phoenix dans le film “Une nuit dans la vie de Jimmy Reardon” dans les années 1980 et au début des années 1990.

Mais sa grande rupture est survenue lorsqu’il a été choisi pour “Friends” – initialement intitulé “Friends Like Us” – une sitcom sur six New-Yorkais célibataires naviguant vers l’âge adulte qui a été créée sur NBC en 1994.

La série est rapidement devenue un poids lourd, le point d’ancrage de la programmation télévisée à ne pas manquer du jeudi soir tant vantée, et a transformé Perry et ses camarades Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer en méga-stars presque du jour au lendemain. . À son apogée – pour un épisode du Super Bowl de 1996 et la finale de la série de 2004, la série a attiré plus de 50 millions de téléspectateurs en direct ; à la fin, les acteurs gagnaient plus d’un million de dollars par épisode.

Dans le rôle de Chandler Bing, le beau et farfelu colocataire de Joey Tribbiani de LeBlanc et, plus tard, l’intérêt amoureux de la exigeante Monica Geller de Cox, Perry s’est distingué dans un casting crépitant. Avec son discours sec, il a créé un slogan avec une simple tournure d’inflexion, basé sur les plaisanteries qu’il avait partagées avec ses amis d’enfance : Pourrait-il être encore Chandler ?

Bientôt, il fut attaché à de grandes stars comme Julia Roberts et apparut dans des films de premier plan tels que la comédie romantique « Fools Rush in » de 1997, aux côtés de Salma Hayek, et la comédie mafieuse d’ensemble de 2000 « The Whole Nine Yards » avec Bruce Willis.

Il y avait cependant un côté sombre dans la vie de l’un des comiques les plus appréciés de la télévision. Dans ses mémoires de 2022 « Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing », Perry a raconté sa lutte de toute une vie contre la dépendance à l’alcool et aux opioïdes. Il a écrit qu’il avait bu son premier verre à 14 ans, mais qu’il n’avait reconnu les signes d’alcoolisme qu’à 21 ans. Depuis lors, estime-t-il, il avait dépensé plus de 7 millions de dollars en efforts pour devenir sobre, y compris plusieurs séjours en cure de désintoxication. Sa toxicomanie a également entraîné un certain nombre de problèmes de santé graves, notamment une hospitalisation de cinq mois en 2018 à la suite d’une rupture du côlon qui lui a laissé, écrit-il, 2 % de chances de passer la nuit.

Et cela a été alimenté, a-t-il reconnu lors d’une réunion spéciale « Friends » en 2021, par la pression de faire la blague devant un public de studio en direct nuit après nuit.

“Personne ne voulait être célèbre plus que moi”, a déclaré Perry au Times en avril, discutant de “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” au Festival du livre. «J’étais convaincu que c’était la réponse. J’avais 25 ans, c’était la deuxième année de “Friends”, et huit mois après le début, j’ai réalisé que le rêve américain ne me rendait pas heureux, ne comblait pas les trous de ma vie. Je n’arrivais pas à attirer suffisamment d’attention. … La renommée ne fait pas ce que vous pensez qu’elle fera. Tout cela n’était qu’un piège.

Bien que Perry estime avoir rechuté « 60 ou 70 fois » depuis qu’il est devenu sobre en 2001, il a maintenu une présence constante à la télévision américaine, jouant des rôles clés dans les coulisses de la comédie dramatique « Studio 60 on the Sunset Strip » et de la sitcom thérapeutique « Go On ». et faire un flux constant d’apparitions dans des émissions acclamées telles que « The West Wing » et « The Good Wife ».

Depuis son expérience de mort imminente en 2018, Perry avait trouvé du réconfort auprès d’amis, de parties fréquentes de pickleball et, surtout, d’écriture. Bien que la production de « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing » l’ait obligé à revivre ses moments les plus sombres, cela l’a également mis en contact avec « tous ceux qui souffrent » : « J’avais une histoire à raconter, une histoire qui pouvait vraiment aider les gens. Et aider les autres était devenu la réponse pour moi.

En effet, malgré tous ses succès en tant qu’acteur et, plus récemment, en tant que mémoriste à succès, Perry a déclaré au Times en avril que son travail n’était pas au centre de ce qu’il espérait être son héritage.

Pressé de dire comment il aimerait qu’on se souvienne de lui, il a déclaré : « En tant que gars qui a vécu sa vie, qui a bien aimé, qui a bien vécu et qui a aidé les gens. Me rencontrer était une bonne chose, et pas quelque chose de mal.

La rédactrice du Times, Meg James, a contribué à ce rapport.