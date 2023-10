Célébrités





Matthew Perry est décédé à l’âge de 54 ans. TMZ a rapporté.

La star bien-aimée de « Friends » aurait été retrouvée morte dans le jacuzzi de sa maison du quartier chic de Pacific Palisades à Los Angeles peu après 16 heures samedi.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que les premiers intervenants se sont précipités à l’adresse après un appel signalant un arrêt cardiaque. On ne sait actuellement pas qui a appelé le 911.

Les sources ont indiqué qu’aucune drogue n’avait été trouvée sur les lieux et qu’aucun acte criminel n’était suspecté.

Dans un communiqué, le département de police de Los Angeles a déclaré au Post : « Nous sommes intervenus au bloc 1800 de Blue Sail Rd pour une enquête sur la mort d’un homme à 16 h 10 cet après-midi. Il avait la cinquantaine. »

Perry – qui n’était pas marié et n’avait pas d’enfants – avait une longue histoire de toxicomanie et d’alcool.

Il a parlé de son combat de plusieurs décennies contre la dépendance dans un mémoire intitulé «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», publié l’année dernière.

Perry est allé en cure de désintoxication 15 fois et a subi 14 interventions chirurgicales pour tenter d’atténuer les dommages causés à la muqueuse de son estomac dus à la consommation d’alcool et d’opioïdes.

L’acteur a affirmé avoir failli mourir en 2018 à cause d’une perforation gastro-intestinale. Il a passé deux semaines dans le coma et cinq mois à l’hôpital. Il a également dû utiliser une poche de colostomie pendant neuf mois.

“Les médecins ont dit à ma famille que j’avais 2% de chances de vivre”, a déclaré Perry lors d’une interview promotionnelle pour son livre l’année dernière. «On m’a mis sous un appareil appelé ECMO, qui fait toute la respiration de votre cœur et de vos poumons. Et cela s’appelle un Je vous salue Marie. Personne n’y survit. »

L’année dernière, Perry a affirmé qu’il avait dépensé près de 9 millions de dollars pour devenir sobre au fil des ans – et qu’il avait finalement triomphé. La star était sans drogue ni alcool depuis mai 2021.

La star bien-aimée de « Friends » aurait été retrouvée morte dans le jacuzzi de sa maison du quartier Pacific Palisades de Los Angeles peu après 16 heures samedi. Getty Images pour GQ

Perry (à l’extrême droite) est devenu célèbre en incarnant Chandler, le favori des fans, pendant 10 saisons dans la sitcom emblématique “Friends”, diffusée de 1994 à 2004. Il est photographié avec ses co-stars Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Jennifer Aniston et David Schwimmer. NBCUniversal via Getty Images

Une tente blanche sur la scène du crime est vue samedi dans la cour de la maison de Matthew Perry. WFLA

Plus tôt cette semaine, la star a partagé une étrange photo finale sur son compte Instagram qui le montrait dans un jacuzzi.

« Oh, alors l’eau chaude qui tourbillonne te fait du bien ? Je m’appelle Mattman”, a écrit l’acteur en légende de la photo.

Il a été photographié pour la dernière fois en public par des paparazzi à Los Angeles le dimanche 22 octobre dernier, alors qu’il se rendait à un dîner avec des amis.

La mère de Perry, Suzanne Perry, et son mari Keith Morrison ont été vus arrivant samedi au domicile de Matthew à Pacific Palisades. Le Hollywood JR / FOND

Le père de Perry, John Bennett Perry, arrive au domicile de Perry. MÉGA

Des sources policières ont déclaré à TMZ que les premiers intervenants se sont précipités à l’adresse après un appel signalant un arrêt cardiaque. Grille arrière

Un policier observe la scène dans la cour de la maison de Matthew Perry à Los Angeles. CONTEXTE

Dans un communiqué, le département de police de Los Angeles a déclaré au Post : « Nous sommes intervenus au bloc 1800 de Blue Sail Rd pour une enquête sur la mort d’un homme à 16 h 10 cet après-midi. Il avait la cinquantaine. » Grille arrière

Perry est devenu célèbre en incarnant Chandler, le favori des fans, dans la sitcom emblématique «Friends», diffusée de 1994 à 2004.

Il a participé à la série à l’âge de 24 ans, à peu près au moment où sa dépendance à l’alcool a commencé à se manifester.

Trois ans plus tard, en 1997, la star s’est vu prescrire des opioïdes à la suite d’un accident de jet ski – et il en est rapidement devenu accro.

Les sources ont indiqué qu’aucune drogue n’avait été trouvée sur les lieux et qu’aucun acte criminel n’était suspecté. CONTEXTE

Sa dépendance est devenue si grave qu’il a ensuite pris 55 comprimés de Vicodin par jour et son poids a chuté à seulement 145 livres.

Au plus fort de ses années « Amis », Perry était souvent en traitement. Il a effectué plusieurs séjours en cure de désintoxication au cours de la décennie où il a filmé la sitcom.

“Il y a eu des années où j’étais sobre pendant cette période”, a déclaré Perry à People l’année dernière. “La saison 9 a été l’année où j’ai été sobre tout au long”,

Cependant, les périodes de sobriété qui ont suivi ont été de courte durée – et les dommages causés à sa santé ont été durables.

Perry a participé à la série à l’âge de 24 ans, à peu près au moment où sa dépendance à l’alcool a commencé à se manifester. Il est photographié à cette époque. ©Warner Bros/Avec la permission d’Everett Collection

Perry (deuxième à gauche) est photographié dans un épisode de Friends filmé en janvier 1998 – quelques mois seulement après qu’on lui ait prescrit des opioïdes. On le voit aux côtés de LeBlanc, Aniston et Cox. ©Warner Bros/Avec la permission d’Everett Collection

Ces dernières années, Perry a déclaré qu’il avait enfin triomphé de sa dépendance et qu’il se battait en pleine forme.

“Je suis un gars en assez bonne santé en ce moment”, a-t-il déclaré dans un communiqué. entretien avec des gens en novembre de l’année dernière.

« Ce qui me surprend le plus, c’est ma résilience. La façon dont je peux rebondir après toute cette torture et cette horreur », a-t-il ajouté.

Perry est photographié l’année dernière. La star sobre a déclaré qu’il avait enfin vaincu sa bataille de plusieurs décennies contre les médicaments sur ordonnance et l’alcool et qu’il était sobre. Angela Weiss/Getty Images

Perry est né dans le Massachusetts, mais a passé une grande partie de son enfance au Canada.

Sa mère, la journaliste canadienne Suzanne Langford, et son père, l’acteur américain John Bennett Perry, se sont séparés avant son premier anniversaire. La mère de Perry a ensuite épousé le journaliste de « Dateline », Keith Morrison, en 1981.

Perry a grandi aisé à Ottawa, fréquentant l’école secondaire avec Justin Trudeau, l’actuel premier ministre du Canada.

Rêvant de devenir acteur, Perry a déménagé à Los Angeles à l’adolescence et a commencé à auditionner pour des rôles dans des sitcoms et des drames télévisés. Il a fait de brèves apparitions dans des émissions telles que « Growing Pains » et « Beverly Hills, 90210 » avant de connaître sa grande rupture avec son casting dans « Friends » en 1994.

Perry est photographié sur une photo récente avec son père, l’acteur John Bennet Perry. Instagram/@mattyperry4

En plus de ce rôle emblématique, Perry est également apparu dans d’autres émissions acclamées, notamment “Studio 60 on the Sunset Strip” d’Aaron Sorkin.

Il a également joué dans plusieurs films à succès, dont « Fools Rush In » (1997), « The Whole Nine Yards » (2000) et « 17 Again » (2009).

Perry ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfants, mais il a eu plusieurs romances qui ont fait la une des journaux.

Perry est sorti avec Julia Roberts entre 1995 et 1996. La star de « Pretty Woman » a même fait une apparition dans la deuxième saison de « Friends » (photo). Warner Bros.

Il est sorti avec Julia Roberts entre 1995 et 1996, l’icône de “Pretty Woman” faisant même une apparition dans la deuxième saison de “Friends”.

La star a également eu une relation amoureuse avec l’actrice de « Mean Girls » Lizzy Caplan et a été fiancée à la directrice littéraire Molly Hurwitz avant leur séparation en juin 2021.











