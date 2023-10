Matthew Perry, l’acteur de premier plan connu pour son rôle de Chandler Bing dans la sitcom à succès NBC “Friends”, est décédé dans sa maison de la région de Los Angeles à l’âge de 54 ans. Des rapports contradictoires suggéraient initialement la noyade comme cause, tandis que les circonstances entourant le décès fait toujours l’objet d’une enquête.

Les autorités ont découvert Perry inconscient après des informations faisant état d’un arrêt cardiaque, TMZ signalé, affirmant que le décès était dû à une « noyade apparente ». Plus tard, le média a déclaré qu’il était décédé chez lui après une activité physique samedi matin.

Los Angeles Times signalé que Perry a été retrouvé inconscient dans un bain à remous, bien qu’aucun acte criminel ne soit suspecté, ajoutant qu’aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux.

Selon les médias, Perry est rentré chez lui tôt le matin après une séance de pickleball de deux heures. Peu de temps après son arrivée, il a envoyé son assistant faire une course. Lorsque l’assistant est revenu environ deux heures plus tard, il a trouvé l’acteur inconscient et a immédiatement appelé le 911.

L’acteur était surtout connu pour son rôle de Chandler dans “Friends”, diffusé de 1994 à 2004. Le premier rôle de Perry à la télévision était dans un épisode de 1979 de “240-Robert”, une série dramatique d’ABC, et son dernier était celui de Ted Kennedy dans la mini-série Reelz 2017 « Les Kennedy : après Camelot ».

La carrière cinématographique de Perry comprenait des rôles dans des films comiques comme « Fools Rush In » et « The Whole Nine Yards ». Ses débuts au cinéma ont eu lieu dans le drame pour adolescents de 1988 « Une nuit dans la vie de Jimmy Reardon », aux côtés de feu River Phoenix. La dernière apparition de Perry au cinéma a eu lieu dans le film Disney de 2009 « 17 Again ».

L’acteur né dans le Massachusetts faisait également partie de l’émission spéciale HBO Max 2021 « Friends : The Reunion », qui marquait les retrouvailles du casting original depuis la finale de la série.

Perry a reçu plusieurs distinctions télévisées, dont une nomination aux Golden Globes en 2007 et quatre nominations aux Primetime Emmy, ainsi qu’une victoire et six nominations aux Screen Actors Guild Awards.

L’acteur a lutté contre des problèmes de dépendance, qu’il a révélé dans ses mémoires de 2022. Amis, amants et grandes choses terribles : un mémoire. Lors d’une interview en 2022 avec Diane Sawyer d’ABC News, Perry a mentionné qu’il disposait de « filets de sécurité » pour gérer sa dépendance. Dans ses mémoires, Perry a déclaré : « Pour commencer, je me suis rendu, mais du côté des vainqueurs, pas du côté des perdants. »

Hospitalisé pour une rupture du côlon due à un abus d’opioïdes, Perry a révélé dans l’émission « Real Time » de HBO en novembre dernier qu’on lui avait donné 2 % de chances de survie. Perry a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de mourir, mais a reconnu sa résilience dans son parcours de sobriété.

Dans l’émission, l’athée déclaré Bill Maher a plaisanté en disant que Dieu “doit être un fan” de Perry, ce à quoi l’acteur a répondu qu’il connaissait la croyance de Maher à propos du Créateur, mais qu’il croyait en fait en une “puissance supérieure”.

“Je crois qu’il existe une puissance supérieure”, a témoigné Perry. “J’ai une relation très étroite avec Lui qui m’a beaucoup aidé.”

Dans des interviews, Perry a ouvertement évoqué des moments cruciaux, notamment la première fois où il a prié pour la gloire et l’euphorie qu’il a ressentie après sa première bouteille de vin à l’âge de 14 ans. Perry pensait que la célébrité guérirait sa dépendance, mais il s’est rendu compte plus tard que cela l’avait aggravée.

Lors de sa première prière à Dieu, Perry a déclaré que tout pouvait lui être fait tant qu’il devenait célèbre.

« C’était la première fois que je priais. Et je le considère comme une prière muette, comme la prière d’une très jeune personne », a-t-il déclaré à Sawyer.

Son avant-dernier message sur les réseaux sociaux, posté sur X, lisez : « Faisons des stigmates un stigmate. #santé mentale.”

L’acteur a déménagé d’Ottawa, au Canada, à Los Angeles pour vivre très jeune avec son père, où ses luttes contre la dépendance ont commencé. À 18 ans, il buvait quotidiennement. Malgré ces difficultés, Perry pensait que son livre et son ouverture d’esprit aideraient les autres à lutter contre la dépendance.

Il a dit à Sawyer : « Aux gens qui n’y croient pas, j’aimerais leur dire d’aller arrêter une vague ou d’aller fabriquer une plante. Ce n’est pas amusant de parler de ce genre de choses. Je n’aime pas en parler, mais je sais que cela va aider les gens à en parler. Je sais que le livre va aider les gens.