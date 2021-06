La star de « Friends » Matthew Perry a annoncé la décision de mettre fin à ses fiançailles avec sa fiancée Molly Hurwitz, affirmant que « parfois, les choses ne fonctionnent pas ». La star de 51 ans a confirmé au magazine People que lui et sa fiancée directrice littéraire Molly Hurwitz avaient décidé de se séparer.

« Parfois, les choses ne fonctionnent pas et c’est l’une d’entre elles, je souhaite le meilleur à Molly », a déclaré Perry dans un communiqué. Perry et Hurwitz, 29 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2018 et se sont fiancés en novembre 2020.

« J’ai décidé de me fiancer. Heureusement, il se trouve que je sortais avec la plus grande femme de la planète à cette époque », a déclaré Perry au magazine People à l’époque.

La nouvelle survient quelques jours après la première de l’épisode spécial de retrouvailles de la sitcom bien-aimée « Friends ». Perry a joué l’un des personnages les plus aimés, Chandler Bing dans la série.

Matthew Perry a rejoint Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc pour « Friends: The Reunion » sur HBO Max. Il a été tourné sur la scène originale de la sitcom à Burbank, en Californie.

C’était la première fois que les six stars de base partageaient le cadre après la finale de l’émission il y a 17 ans.

« Friends » a été diffusé à l’origine pendant 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. La sitcom bien-aimée a suivi l’histoire de six amis dans la vingtaine et la trentaine qui vivent à Manhattan, New York.