La star de Friends, Lisa Kudrow, révèle un moment réconfortant que les fans auraient pu manquer lors d’une émission de retrouvailles émotionnelles

La star de FRIENDS Lisa Kudrow a révélé un moment réconfortant que les fans auraient pu manquer lors de l’émission de retrouvailles émotionnelles.

Lisa, 57 ans, a parlé d’un geste très doux qui a probablement manqué aux téléspectateurs.

L’actrice, qui a joué Phoebe Buffay dans la populaire sitcom américaine, a déclaré que le moment tendre avait été repéré par la co-star David Schwimmer.

Elle a dit à E! News que la scène touchante s’était produite lorsque Courteney Cox était revenue sur le plateau de l’appartement de son personnage.

Lisa a déclaré: « Eh bien, Courteney entre et fond en larmes et je prends une serviette ou un mouchoir – LeBlanc le prend parce qu’il nous raconte une histoire et ne veut pas sauter un battement et commence à tamponner ses yeux, juste en automatique . C’est qui nous étions !

Les téléspectateurs ont regardé les six stars principales arriver dans l’appartement du personnage Monica, pour partager leurs souvenirs de la série 17 ans après le tournage du dernier épisode.

Alors que Courteney marchait sur l’ancien plateau de la série, elle a commencé à avoir les larmes aux yeux, Lisa a ensuite pris un mouchoir et l’a donné à Matt LeBlanc pour lui sécher les yeux.

Matt a ensuite été vu en train de tamponner ses yeux dans un moment réconfortant alors qu’il se souvenait d’une histoire.

Il a expliqué que Courteney avait ce grand discours et que vous vous débattiez avec toute la semaine et elle l’a écrit sur la table.

Matt a ajouté: « Et je l’ai vu et je vous ai demandé et vous m’avez dit de m’occuper de mes affaires, alors quand vous ne regardiez pas, je l’ai effacé avant de le tourner et vous êtes devenu tellement en colère contre moi! »

« C’est tellement méchant! Pourquoi voudriez-vous l’effacer ? », a déclaré Courteney.

Matt qui était hystérique a répondu: « Juste pour vous avoir! »

Courteney a révélé qu’il avait été « tellement émotif » par une « surprise spéciale » dans l’émission de retrouvailles non scénarisée.

Courteney, 56 ans, a joué Monica Geller dans la sitcom à succès NBC, qui s’est terminée en 2004 après 10 saisons.

Le mois dernier, Courteney a finalement retrouvé ses anciennes co-stars Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer pour leur émission de retrouvailles très attendue.

Courteney s’est confiée à Ellen DeGeneres lors de son talk-show sur ce que cela signifiait pour eux tous.

Elle a déclaré: «C’était tellement incroyable, tellement émouvant. C’est une réunion non scénarisée et nous devons être sur la scène 24 pour la première fois de nous tous, j’oublie combien d’années. 15 ans? 17 ans?

« C’était super. C’était vraiment amusant. Nous avons eu beaucoup de surprises spéciales – et c’était fantastique. C’était vraiment le cas.