La star de “Friends” Lisa Kudrow critiquée par Spencer Pratt: “L’un des pires humains avec qui j’ai été en contact”

L’actrice de “Friends” Lisa Kudrow a été qualifiée de “l’un des pires humains” par la star de “The Hills” Spencer Pratt.

Chalk celui-ci à des choses que vous pensiez que vous n’entendriez jamais. Si vous êtes confus – à juste titre.

Dans un TikTok brut sans effort, la star de télé-réalité, connue pour sa franchise et son sarcasme, a été invitée à commenter la célébrité la plus grossière qu’il ait jamais rencontrée.

Il a partagé : “Eh bien, c’est facile, Phoebe de “Friends”. De loin, l’un des pires humains avec qui j’aie jamais été en contact.”

Dans un article de suivi, Pratt a rappelé une soirée chic à Malibu organisée par le président de NBC en 2009. Lui et sa femme, Heidi Pratt, profitaient de leur “première véritable fête d’élite”, mais il était “clair quand nous y sommes arrivés, personne ne voulait de nous là-bas.”

Il continue, “alors que nous sommes assis là à consommer un peu de caviar, Phoebe s’approche, ce qui était un peu choquant puisque personne ne nous avait parlé du tout à la fête.”

Pratt, qui refuse d’appeler Kudrow par son vrai nom, allègue alors : « Nous nous tenons près du buffetc’est là que Phoebe Buffay arrive, et juste devant moi, elle dit à Heidi qu’elle doit s’éloigner de moi aussi vite que possible, parce que je vais assassiner Heidi et que j’ai les yeux d’un tueur en série.”

Si vous vous demandez si c’est de la satire, vous n’êtes pas seul.

Pratt dit: “Heidi attend de voir si c’est une blague. Peut-être que c’est un peu, un sketch … pas de rires, elle s’en va. Et là, c’est le moment le plus grossier que j’aie jamais rencontré avec un être humain.”

La vidéo de Pratt, qui a amassé des milliers de likes et de commentaires, a offert un aperçu révélateur, quoique entièrement vrai ou faux, du croisement entre la télé-réalité et l’élite hollywoodienne.

Au cours de l’émission MTV, la relation de Pratt et Montag a été décrite comme tumultueuse, cependant, le couple a précisé à plusieurs reprises que le conflit était amplifié pour les caméras. Au moment de la rencontre supposée, “Speidi” étaient mariés. Ils le sont depuis 2008 et attendent leur deuxième enfant ensemble, prévu pour décembre.

Kudrow n’a pas commenté les affirmations faites à son sujet dans la vidéo de Pratt.

Ni un représentant de Pratt ni un représentant de Kudrow n’a répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital à temps pour la publication.