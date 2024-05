La star de « Friends », Jennifer Aniston, fixe des limites lorsqu’il s’agit d’auditionner : « Je ne le ferais jamais »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Jennifer Aniston indique clairement où se situent ses limites lorsqu’elle auditionne pour de nouveaux rôles.

Lors d’une récente table ronde sur les actrices dramatiques organisée par Le journaliste hollywoodienAniston et le groupe ont abordé une série de sujets liés à Hollywood, y compris les positions inconfortables dans lesquelles ils ont été placés pendant le processus d’audition.

En réponse aux déclarations précédentes d’Anne Hathaway, lorsqu’elle expliquait avoir dû s’embrasser avec 10 mecs au cours d’une seule audition, Aniston a commencé à dire qu’on ne lui avait jamais « dit que vous alliez vous allonger et… »

Nicole Kidman est ensuite intervenue en demandant « simuler », ce à quoi Aniston a répondu « oui ».

JENNIFER ANISTON S’EFFONDRAIT EN PLAISIR DANS UN POST RELATIF DU LUNDI : « JE VOUS SENS »

« Et si on me le demandait, je ne le ferais jamais », a-t-elle proclamé.

Aniston a été rejoint dans la conversation par Kidman, Naomi Watts, Brie Larson, Sofía Vergara, Jodie Foster et Anna Sawai, qui étaient toutes d’accord avec Aniston sur la façon dont ces situations peuvent être inconfortables.

Watts se souvient d’une audition qu’elle avait laissée « avec l’impression[ing] un peu secouée », lorsqu’on lui a demandé de s’embrasser avec un acteur bien connu et qu’elle a ensuite eu affaire à un réalisateur mécontent qui était ennuyé de ne pas l’entendre crier.

« De plus, lorsque vous êtes dans une salle d’audition, vous êtes déjà désavantagé », a-t-elle expliqué. « Peut-être que vous auriez une alchimie avec cette personne si vous étiez dans un environnement différent et non pas du genre ‘Créez une alchimie. Prêt ? Allez-y !' »

« Et je suis un mauvais auditionneur, ça l’a toujours été. J’ai toujours été serveuse avant de pouvoir enfin obtenir quelque chose, qui était une publicité pour Bob’s Big Boy », a ajouté la star de « Friends ». « Donc, si vous êtes un auditeur nerveux au début et que vous dites ensuite : « Maintenant, embrassons-nous avec un parfait inconnu », c’est très inconfortable. »

Kidman est d’accord, arguant que les acteurs peuvent avoir une alchimie à l’écran mais pas dans la vie réelle, et que cela ne devrait pas appartenir uniquement aux acteurs de créer cette alchimie, expliquant « Il y a une façon de filmer les choses. Je pense que s’appuyer uniquement sur la chimie est paresseux. Il y a l’écriture. Il y a l’interaction. Vous pouvez littéralement être dirigé à travers cela.

En avril 2024, Hathaway s’est entretenu avec Magazine V et a déclaré qu’il était considéré comme normal au début des années 2000 de « demander à un acteur de s’embrasser avec d’autres acteurs pour tester l’alchimie », qualifiant cela de « pire façon de le faire ». Même si elle n’était pas à l’aise avec cela, elle a fait semblant d’être excitée à ce moment-là afin d’éviter d’être considérée comme difficile à travailler.

Lorsqu’il s’est agi de choisir le rôle principal masculin dans son dernier film, « The Idea of ​​You », en tant que producteur du film, Hathaway s’est assuré d’apporter quelques changements au processus d’audition.

« Nous avons demandé à chacun des acteurs venus de choisir une chanson qu’ils pensaient que leur personnage adorerait, qu’ils mettraient pour faire danser mon personnage, puis nous ferions une petite improvisation », a-t-elle déclaré au média. « J’étais assis sur une chaise comme si nous venions de dîner ou d’une promenade ou quelque chose comme ça, nous avons appuyé sur Play et nous avons juste commencé à danser ensemble. »