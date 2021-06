La star de Friends, James Michael Tyler, «va combattre» le cancer à un stade avancé malgré la propagation de la maladie à sa colonne vertébrale

La star de FRIENDS, James Michael Tyler, a déclaré qu’il « va combattre » le cancer au stade avancé malgré la propagation de la maladie à sa colonne vertébrale.

James, 59 ans, a récemment révélé qu’il avait subi une chimiothérapie pour son cancer de la prostate.

Getty – Contributeur

James a joué Gunther dans Friends[/caption]

Aujourd’hui

James a » traversé des moments difficiles « [/caption]

Le manager de James, Toni Benson, a parlé à Gens sur la façon dont l’acteur de Friends « veut vivre », même s’il avait » traversé des moments difficiles « .

Toni a poursuivi : « Dernièrement, il a eu des jours incroyables. Il a fait sa deuxième série de chimio et jusqu’à présent, il va très bien. Et il espère que ce sera efficace.

En 2018, James a reçu un diagnostic de cancer après son examen annuel en septembre.

AFP

James était assis sur un canapé à l’intérieur de l’ensemble Friends[/caption]

Pendant la pandémie, le cancer avait «progressé» dans le corps de James et dans sa colonne vertébrale, ce qui l’avait laissé paralysé de la taille aux pieds.

Bien que James soit « lié à un fauteuil roulant », Toni a assuré aux fans que James a « l’attitude la plus incroyable » pendant cette période difficile et qu’il « va lutter contre cela ».

Sur son Instagram, la star de la télévision a annoncé qu’il avait « fini » sa deuxième série de chimiothérapie depuis « la semaine dernière ».

Dans l’instantané, l’acteur de Scrubs a levé le pouce en partageant comment il avait reçu son dernier traitement.

Aujourd’hui

James a révélé un diagnostic de cancer de la prostate dans l’émission Today[/caption]

Alors qu’il était assis dans le fauteuil, la star de la comédie avait la tête couverte d’une casquette et portait un masque facial.

Dans la légende de son cliché, James a écrit: « Merci beaucoup à tous pour votre effusion d’amour et de soutien. Cela signifie le monde pour moi.

« La détection précoce peut faire toute la différence. »

Lundi, James a avoué le Spectacle d’aujourd’hui qu’il souhaitait initialement assister le spécial HBO Max en personne.

© 2021 WarnerMedia Direct, LLC. Tous les droits sont réservés. HBO Max est utilisé sous licence.

James s’est présenté virtuellement lors de la spéciale HBO Max[/caption]

Malheureusement, l’acteur de la sitcom n’a pu assister virtuellement à la réunion des Amis à cause de sa bataille contre le cancer.

Jacques a dit : « [The plan was] têtre sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités.

«C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement, parce que je ne voulais pas y mettre un frein, vous savez?

« Je ne voulais pas me dire ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer.’ C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus.





James a également mentionné que les producteurs de la série étaient au courant de sa bataille pour la santé depuis un certain temps.

Le sien Amis co-vedette, David Schwimmer, 54 ans, l’avait également contacté sur Instagram.

James avait joué le manager de Central Perk Gunther, qui avait également un faible pour Rachel de Jennifer Aniston, dans la sitcom bien-aimée au cours des 10 dernières saisons.

Getty – Contributeur

David et James sont apparus ensemble dans Friends[/caption]