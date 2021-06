James Michael Tyler, qui a joué l’employé de Central Perk Gunther dans « Friends », a révélé qu’il suivait un traitement de chimiothérapie après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate de stade 4.

L’acteur, 59 ans, a parlé publiquement de sa bataille contre le cancer pour la première fois lors de son apparition dans l’émission « Today » lundi.

« Je suis désolé de dire que je ne comparais pas aujourd’hui avec vous pour annoncer qu’il y a un film » Friends « », a déclaré Tyler. « En fait, je suis ici pour vous faire savoir qu’en septembre 2018, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé. »

Bien que Tyler ait espéré assister à la réunion « Friends » de HBO Max le mois dernier en personne, il a expliqué qu’il ne pouvait apparaître que virtuellement en raison de sa santé.

« Je voulais en faire partie, et au départ, j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités », a expliqué Tyler. « C’était ma décision de ne pas faire partie de ça physiquement et de faire une apparition sur Zoom, fondamentalement, parce que je ne voulais pas que ça me déprime, vous savez? Je ne voulais pas être comme, ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer. «

Tyler a noté que les producteurs étaient au courant de son diagnostic et étaient « au courant depuis longtemps », et a ajouté que des membres de la distribution tels que David Schwimmer ont « corrigé avec moi via Instagram ».

Selon Tyler, les médecins ont découvert son cancer pour la première fois lors d’un examen physique de routine, au cours duquel il a effectué son premier test d’antigène prostatique spécifique (PSA). Bien que ses débuts aient été « optimistes », Tyler a déclaré que le cancer avait muté pendant la pandémie, se propageant à ses os et à sa colonne vertébrale, entraînant son incapacité à marcher.

« C’est le stade 4, un cancer à un stade avancé, donc finalement, ça va probablement m’avoir », a déclaré Tyler, ajoutant qu’il aurait souhaité avoir été testé plus tôt.

« J’aurais écouté ma merveilleuse épouse, qui a été ma force absolue tout au long de tout cela », a répondu Tyler aux larmes aux yeux lorsqu’on lui a demandé s’il ferait quelque chose différemment. « Je serais allé plus tôt et j’aurais, espérons-le, été attrapé plus tôt. La prochaine fois que vous passerez un examen de base ou votre examen annuel, veuillez demander à votre médecin un test PSA. Pris tôt, (c’est) 99% traitable. «

Tout en retenant ses larmes, Tyler a déclaré qu’il espérait que son histoire « sauverait une seule vie » alors qu’il encourageait les autres à se faire dépister.

« Mon objectif l’année dernière était de fêter mon 59e anniversaire. Je l’ai fait le 28 mai », a-t-il déclaré. « Mon objectif maintenant est d’aider à sauver au moins une vie en publiant cette nouvelle. »

