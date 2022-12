La star de Freddy, Kartik Aaryan, parle franchement de ses films abandonnés ; dit, ce serait ‘bohut bada ahsaan si…’

Kartik Aaryan s’est maintenant fait une place dans l’industrie. L’acteur qui a commencé sa carrière avec Pyaar Ka Panchnama a parcouru un long chemin à Bollywood. Maintenant, il fait partie des stars les plus bancables qui bénéficient d’un public de fans difficile à atteindre. En 2022, il fait partie des très rares acteurs de Bollywood qui ont connu un succès au box-office. Son Bhool Bhulaiyaa 2 était un blockbuster et maintenant, son film Freddy a reçu des critiques positives de tous les coins. Mais il a dû beaucoup lutter pour atteindre ce genre de renommée.

Kartik Aaryan parle de ses jours difficiles

Dans une interview avec Goodtimes, Kartik Aaryan a parlé de ses films abandonnés. Non seulement maintenant, mais même avant qu’il ne fasse ses débuts, quelques-uns de ses films ont été abandonnés. Il a dit qu’il en parlait à tout le monde, puis les films étaient abandonnés. Bien sûr, cela a conduit à des situations embarrassantes et il a appris qu’il ne devait rien dire à personne jusqu’à la finale. Il a également dit qu’il fut un temps où s’il était sélectionné pour un film, ce serait comme “bohut bada ahsaan (énorme faveur)”.

Il a en outre expliqué qu’il n’avait informé personne lorsqu’il avait signé Pyaar Ka Punchnama. Il a dit qu’il avait l’habitude de mentir à ses colocataires en déclarant qu’il avait un stage dans un hôpital, mais qu’en fait, il irait sur les plateaux de tournage. Plus tard, lorsque Tailer était sur le point de sortir, il a réuni 12 de ses amis et a montré la bande-annonce. Il a été cité en disant: “Quand Pyaar Ka Punchnama se produisait, quand j’ai eu mon premier film, je n’ai jamais dit à personne que je tournais pour un film ou que je fais quoi que ce soit. Parce que je pensais, pata chale yeh bhi scrap hogayi toh (et si cela était également mis au rebut). »

Sur le front du travail, Kartik Aaryn est actuellement sur un nuage neuf car son Freddy a reçu des critiques positives de tout le monde. Ensuite, il a Shezada dans son chat.