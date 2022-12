La star de Freddy, Kartik Aaryan, parle de ses projets de mariage ; dit: ‘Il y a de la place pour…’

Kartik Aaryan a atteint un nouveau niveau de succès. De Pyaar Ka Punchnama à Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik Aaryan est devenu l’un des acteurs les plus bankables. Il bénéficie d’un grand nombre de fans et les films s’avèrent être un succès maintenant. Parallèlement à cela, sa vie personnelle reste également dans l’actualité. L’acteur est toujours dans l’actualité de sa vie amoureuse. De la datation Sara Ali Khan jusqu’à leur rupture, tout fait la une des journaux. Alors, quels sont les plans de mariage?

Entertainment News : Kartik Aaryan va-t-il bientôt se marier ?

Dans une récente interview avec News18.com, Kartik Aaryan a fait la lumière sur ses projets de mariage. Il a dit que sa mère ne voulait pas qu’il se marie pendant les trois ou quatre prochains mois. Au contraire, elle veut qu’il se concentre uniquement sur son travail et qu’il ne soit pas du tout distrait. Il a exprimé avec joie qu’il n’y avait aucune pression sur lui pour le mariage de sa famille. Mais cela dit, Kartik Aaryan a mentionné qu’il y avait de la place pour l’amour dans sa vie. Eh bien, pour tous ceux qui attendent de voir Kartik Aaryan en tant que marié, il reste encore longtemps.

C’est récemment que le nom de Kartik a été rattaché à la cousine de Hrithik Roshan, Pashmina Roshan. Cependant, sur Twitter, il y a eu un buzz indiquant que Kartik a démenti toutes les rumeurs.

Le prochain film de Kartik Aaryan

Côté travail, Kartik Aaryan a de nombreux projets dans sa cagnotte. Son film récemment sorti est Freddy. Il a été créé sur Disney + Hotstar. Kartik a reçu une réponse positive de tous les coins. Il a ensuite Shehzada dans son chat. Le teaser de la même chose a été publié le jour de son anniversaire. Kartik Aaryan a également des films comme Satyaprem Ki Katha, Aashiqui 3, Captain India, le remake de Chashme Baddoor et plus encore. Des rapports récents indiquent également que Kartik Aaryan a été intégré à Here Pheri 3. Il y a eu un grand tapage autour de lui en remplacement d’Akshay Kumar. Mais Suniel Shetty a précisé que Kartik Aaryan est en discussion pour un autre personnage.