La star de Freddy, Alaya F, remercie le public d’avoir versé de l’amour à Kainaaz et écrit une note sincère

Alaya F est excitée, ravie et humiliée par l’amour et la candidature qu’elle a reçus de Freddy, vedette de Kartik Aaryan. Le thriller romantique Freddy est sorti avec beaucoup d’anticipation sur la plateforme numérique, et il a continué à recevoir les éloges des masses aux critiques.

Dans le film, Alaya a joué l’intérêt amoureux du Dr Freddy Ginwala (Kartik), Kainaaz. L’amour de Freddy pour Kainaaz se transforme bientôt en obsession, et leur douce histoire d’amour prend une tournure désagréable et devient un cauchemar pour Kainaaz. La star de Jawaani Jaaneman a dépeint le rôle difficile d’une fille supprimée et torturée, qui devient l’objet de harcèlement mental et physique.

Peu de temps après la sortie du film et les critiques ont commencé à affluer, Alaya en a profité pour remercier le public pour son amour et son soutien. Sur son Instagram, Alaya a partagé une publication de carrousel avec des images fixes du film et une création mettant en évidence les critiques de Freddy. Alaya a reconnu l’amour et a écrit : “Merci pour l’amour et la reconnaissance !! #FreddyDay. Il pleut des critiques ! La fièvre #Freddy a pris le dessus !

Récemment, tout en interagissant avec l’ADN, Alaya a parlé a révélé pourquoi elle avait dit oui à Freddy. Elle a également parlé de la responsabilité d’être une personnalité publique et des messages qu’il a diffusés pour le public.

Lorsqu’on lui a demandé si la responsabilité d’être une personnalité publique devient parfois un fardeau, Alaya a déclaré: «Je n’ai jamais pensé à quel point les gens seraient réellement influencés par les choses que je disais ou publiais, mais il est arrivé un moment où j’ai réalisé que cela se produisait. Et puis vous réalisez que vous avez maintenant une responsabilité. Beaucoup de gens qui commentent mes publications, sur mon Instagram, sont tous assez jeunes. Je pense que les jeunes filles constituent mon plus large public. Et je me souviens d’avoir ressenti un profond sentiment de responsabilité pour les messages que je diffuse. En ce qui concerne ce que je voudrais dire à la version plus jeune de moi ou à quelqu’un comme mes frères et sœurs ou mes cousins ​​ou n’importe qui. Alors, j’ai cherché à l’aborder.” Freddy est actuellement en streaming sur Disneyplus Hotstar.