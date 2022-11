La star de “Foxy Brown”, Pam Grier, se souvient de sa relation tumultueuse avec Richard Pryor: “J’ai dû m’en aller”

Pam Grier se souvient clairement quand elle a appris pour la première fois que son ex-petit ami Richard Pryor avait failli mettre fin à ses jours.

C’était en 1980 et l’actrice était sur le plateau de tournage de “Fort Apache, The Bronx”. Un officier de production l’a informée que le copain de la bande dessinée, Jim Brown, était au téléphone et avait besoin de lui parler tout de suite.

“Il m’a dit : ‘Richard a eu un accident'”, s’est souvenu l’homme de 73 ans à Fox News Digital. “J’ai immédiatement dit : « Oh mon Dieu », mais je le savais. Je ne connaissais pas les détails de l’accident, mais je savais juste qu’un accident allait arriver, et ce serait lié à la drogue. Nous avions peut-être rompu quelques Il y a des années, mais je savais juste que quelque chose allait se passer. C’est alors qu’il m’a dit : “Richard veut te voir. Il ne pourra peut-être pas se rendre jusqu’à la nuit. Il veut voir tous ses amis les plus proches avant de mourir.””

“Je lui ai dit : ‘Non, je ne viens pas. Je ne vais pas être une béquille pour lui'”, a-t-elle expliqué. “Je n’avais rien à lui dire. J’étais en colère. Je savais que la sobriété était son héros. Et il avait tellement d’opportunités. Il la gaspillait. Je ne voulais pas le juger ou le battre quand il était à terre, alors Je ne pensais tout simplement pas que c’était bien pour moi d’y aller.”

RICHARD PRYOR JR. RAPPELLE AVOIR GRANDI AVEC SON PÈRE CÉLÈBRE, SURMONTANT LA DÉPENDANCE À LA DROGUE: “J’ÉTAIS SI LOIN”

L’icône “Foxy Brown” revient sur sa carrière de plusieurs décennies, y compris tous les hauts et les bas qui l’ont accompagnée, dans “Here Comes Pam”. La quatrième saison du podcast TCM “The Plot Thickens” est animée par Ben Mankiewicz et créée le 25 octobre. En 20 heures d’entretiens, Mankiewicz suit Grier dans son ranch du Nouveau-Mexique, où elle réside actuellement avec ses chevaux et chiens sauvés, a rapporté le New York Times. Elle y évoque ses souvenirs de Pryor, dont la dépendance a nui à leur relation.

Le couple a commencé à se fréquenter en 1975. La relation s’est désintégrée en 1976 après qu’il “est tombé du wagon”. Grier a déclaré qu’elle avait déjà reçu des appels de crise concernant l’acteur au sujet de sa consommation de drogue. Cependant, cette fois, c’était différent.

Après une frénésie marathon de cocaïne qui aurait duré des jours, Pryor s’est versé du rhum 151 proof sur lui-même. Il s’est ensuite immolé par le feu et a couru dans la rue depuis son domicile de Los Angeles. Les pompiers ont trouvé l’étoile dans un état second avec des brûlures au troisième degré sur la partie supérieure de son corps.

Grier a déclaré qu’elle avait refusé de lui rendre visite à l’hôpital alors même qu’il se remettait.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il me respectait pour ma décision”, se souvient Grier. “Richard avait une façon d’essayer de déterminer s’il pouvait faire confiance aux gens qui l’entouraient. Si vous traîniez constamment avec lui, cela signifiait que vous n’étiez là que pour l’argent et la célébrité. Ensuite, il n’avait aucun respect pour vous. Je lui dirait, ‘Je n’ai pas besoin de ta renommée ou de ta lumière. Je n’ai besoin de rien de toi.'”

“Quand je suis partie, je lui ai indiqué que je ne lui parlerais plus jamais”, a-t-elle déclaré. “Je n’avais aucune raison de le faire. Mais aussi difficile que cela ait été pour moi, j’ai senti qu’il avait toutes ces opportunités que je n’aurais jamais eues à Hollywood en tant que femme. Alors, allez-y et soyez une victime. Allez-y et être faible et stupide et gaspiller toutes ces opportunités incroyables qu’Hollywood veut t’offrir et que je n’aurai jamais… C’est dur de dire ça à quelqu’un qu’on aime. Mais il fallait qu’il gère son addiction. Il devait gérer son talent. J’ai juste Je ne pouvais pas me mettre dans cette situation… Je l’ai vu se battre et ruiner sa vie.”

“Je ne savais pas si j’allais rester longtemps dans cette industrie”, a-t-elle poursuivi. “Mais il y a tellement d’histoires à raconter, à créer. Et je sentais juste que j’avais besoin de me donner une chance et de ne pas dépendre de gens qui peuvent tout vous offrir et ensuite vous le reprendre quand ils le veulent. Je voulais avoir ça pouvoir et contrôle.”

Grier a déclaré qu’elle restait ferme sur sa décision. C’était une route qu’elle avait déjà visitée auparavant. En 1973, l’actrice était en couple avec un autre comique – Freddie Prinze – qui luttait également contre la dépendance. En 1977, la star de “Chico and the Man” est décédée d’une blessure par balle auto-infligée à l’âge de 22 ans. Selon certaines informations, c’est Prinze qui a présenté Grier à Pryor.

Après l’accident, Pryor a été hospitalisé pendant près de deux mois car il a subi une série de greffes de peau. Non seulement il s’est rétabli, mais Pryor est devenu l’une des principales attractions du box-office dans les années 80, a rapporté le New York Times.

LA VEUVE DE RICHARD PRYOR REVENDIQUE LE RETARD DU COMÉDIEN “N’AVAIT PAS HONTE” D’AVOIR ALLÉGUÉ AVEC MARLON BRANDO

Grier a déclaré que l’un des moments les plus heureux qu’elle a partagés avec Pryor a été lorsqu’elle lui a acheté un vélo et qu’ils avaient l’habitude d’aller faire du vélo sur la plage.

“Je lui ai appris à nager”, a-t-elle déclaré. “Il n’entrerait pas dans la piscine à moins que j’y sois. Et puis il a essayé de m’attirer en prenant un cheval nommé Ginger. J’étais tellement amoureux.”

Grier a déclaré que les chiens de Pryor avaient attaqué Ginger. L’acteur était hystérique. C’est alors qu’elle a pris les choses en main.

“Nous devions l’amener chez le vétérinaire”, a déclaré Grier. “Je n’avais pas de remorque pour chevaux. Alors nous l’avons mise sur la banquette arrière de ma Jaguar. Elle a fait pipi dans ma Jaguar, mais nous l’avons emmenée chez le vétérinaire et nous l’avons sauvée. Je me souviens que sa tête pendait d’un côté. et sa queue était sur l’autre, et elle rebondissait juste. Des étincelles volent de la voiture et Richard pleure dans un peignoir. Je ne voulais tout simplement pas me faire arrêter et sauver Ginger. Mais vous voyez ce que ces hommes vont faire à vous ? Je n’ai jamais eu de Jaguar depuis !”

NIKKI SIXX DE MÖTLEY CRÜE S’OUVRE SUR LA SOBRIÉTÉ, POURQUOI IL A QUITTÉ LA CALIFORNIE POUR LE WYOMING: “C’EST À LA MAISON”

Grier se tut alors.

“Je ne voulais tout simplement pas perdre ce talent”, a-t-elle déclaré. “Je voulais vraiment tenir un miroir et lui montrer à quel point il était merveilleux et aimé, et qu’il est vraiment doué. Mais comme on dit, on peut conduire un cheval à l’abreuvoir, mais on ne peut pas le faire boire. J’ai dû éloigne-toi.”

En 1986, Pryor a appris qu’il souffrait de sclérose en plaques, une maladie qui affecte le système nerveux. En 2005, Pryor est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 65 ans.

Grier travaille à faire décoller une adaptation de ses mémoires de 2010. Elle est consciente que son film Blaxploitation de 1974 “Foxy Brown” continue de fasciner les fans.

“Oh, ils se souviennent de mes mamelons”, a ri Grier à propos de ses scènes racées dans le film de 1974. “Mais je peux voir ce qu’ils disent. Ici, vous avez une sœur, une belle femme, exprimant sa sexualité et son intelligence. Pourquoi devrions-nous juger et politiser cela? Cela a ouvert un dialogue sur la direction que les femmes veulent prendre. Je n’ai pas Je savais qu’il serait autant analysé. Mais j’étais ému. Et quand j’ai fait ce film, je n’étais pas sûr que j’allais continuer à faire des films. La science, qui faisait partie de ma vie d’enfant, me manquait. Je ne savais tout simplement pas qu’il y avait un public pour moi.”

“Mais il s’est avéré que j’ai développé un public”, a noté Grier. “Il n’y avait pas que des femmes, mais aussi des artistes et des cinéastes qui aimaient voir une femme marcher dans la peau d’un homme et être considérée comme forte, combative. Voici une femme qui s’exprimait librement d’une manière qui n’était pas représentée… Mais Je viens du Black West, de femmes saines, mais féroces. Je voulais intégrer cela dans mon travail. J’ai mis des gens au lasso et cela a ouvert les vannes. Je suis toujours émerveillée par toutes ces femmes incroyables qui font maintenant des films d’action, qui n’ont pas peur des armes à feu et ne se mettent pas la tête dans le sable. Je me sens bien que cela ait aidé d’autres femmes à s’exprimer et à être fortes, sans peur. J’en suis vraiment ravie.

“Et oui, je l’appelle la révolution des mamelons”, a-t-elle ajouté.