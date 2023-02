La star de “Foxy Brown” Pam Grier révèle pourquoi elle a refusé le rôle de Bond girl dans “Octopussy”

Pam Grier a refusé Bond – James Bond.

La star de “Foxy Brown” a déclaré qu’elle était partante pour le rôle titulaire de Bond girl dans le film “Octopussy” de 1983, qui mettait en vedette Roger Moore dans le rôle de 007. Cependant, elle avait d’autres projets en tête.

“Mes agents m’ont fait rencontrer [producers] la famille Broccoli, et je dis : “Je ne suis pas disponible””, a récemment déclaré l’homme de 73 ans à Entertainment Weekly.

“Ils m’ont regardée et ont dit : ‘Eh bien, pourquoi es-tu ici ?'”, se souvient-elle. “Je dis : ‘Je ne sais pas. Mon agent m’a dit de venir me voir.'”

Grier a déclaré qu’elle avait laissé les producteurs de films ébranlés, pas remués, car elle avait hâte de jouer des personnages qui étaient au-delà du plaisir des yeux.

“… Je voulais juste faire des personnages vraiment approfondis qui n’étaient pas prévisibles”, a déclaré Grier au point de vente. “J’ai tout refusé”

“J’avais juste l’impression qu’être une Bond girl serait : ‘Qu’est-ce que je vais faire ?'”, a expliqué Grier. “Est-ce que je vais aider à le sauver ? Est-ce qu’il me sauve ? Une Bond girl est une réflexion après coup, une CliffsNote, peut-être. J’ai demandé : ‘Est-ce que je défie Bond ? ?’ Ils n’y avaient pas pensé. Je leur ai donné d’autres idées, beaucoup plus profondes et intéressantes que ce qu’ils faisaient.

Le rôle est allé à Maud Adams, une actrice et mannequin suédoise.

Aujourd’hui, Grier est surtout connu pour les tubes de Blaxploitation, tels que “Foxy Brown” de 1974, ainsi que “Coffy” (1973) et “Friday Foster” (1975). Elle est ensuite devenue l’égérie du réalisateur Quentin Tarantino.

En 2022, Grier a déclaré à Fox News Digital qu’elle travaillait à faire décoller une adaptation de ses mémoires de 2010. Elle sait que “Foxy Brown” continue de fasciner les fans.

“Oh, ils se souviennent de mes mamelons”, a ri Grier à propos de ses scènes racées dans le film. “Mais je peux voir ce qu’ils disent. Ici, vous avez une sœur, une belle femme, exprimant sa sexualité et son intelligence. Pourquoi devrions-nous juger et politiser cela? Cela a ouvert un dialogue sur la direction que les femmes veulent prendre. Je n’ai pas Je savais qu’il serait autant analysé. Mais j’étais ému. Et quand j’ai fait ce film, je n’étais pas sûr que j’allais continuer à faire des films. La science, qui faisait partie de ma vie d’enfant, me manquait. Je ne savais tout simplement pas qu’il y avait un public pour moi.”

“Mais il s’est avéré que j’ai développé un public”, a noté Grier. “Il n’y avait pas que des femmes, mais aussi des artistes et des cinéastes qui aimaient voir une femme marcher dans la peau d’un homme et être considérée comme forte, combative. Voici une femme qui s’exprimait librement d’une manière qui n’était pas dépeinte. . . . Mais je viens du Black West, de femmes saines mais féroces. Je voulais intégrer cela dans mon travail. J’ai attiré les gens au lasso et cela a ouvert les vannes. Je suis toujours émerveillée par toutes ces femmes incroyables qui sont Je fais maintenant des films d’action, qui n’ont pas peur des armes à feu et ne se mettent pas la tête dans le sable. Je me sens bien que cela ait aidé d’autres femmes à s’exprimer et à être fortes, sans peur. J’en suis vraiment ravie.

“Et oui, je l’appelle la révolution des mamelons”, a-t-elle ajouté.