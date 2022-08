La star de Formule 1 Lewis Hamilton prend une participation dans les Broncos de la NFL

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a rejoint le groupe de propriété des Denver Broncos de la NFL, a annoncé l’équipe mardi.

Les Broncos ont conclu un accord de vente avec la famille Walton-Penner en juin en attendant l’approbation de la propriété de l’accord, qui devrait intervenir mardi prochain.

“Ravi de rejoindre un groupe incroyable de propriétaires et de faire partie de l’histoire de @Broncos !!” Hamilton a tweeté. “Honorisé de travailler avec une équipe de classe mondiale et de servir d’exemple de la valeur d’un leadership plus diversifié dans tous les sports.”

L’Anglais de 37 ans a posté une photo de son chien portant une écharpe et une chemise des Broncos et a ajouté : “Roscoe pense déjà qu’il a fait partie de l’équipe”.

L’héritier du magasin Wal-Mart Rob Walton, sa fille Carrie Penner et son gendre Greg Penner ont payé 4,65 milliards de dollars, le prix de vente le plus élevé de toutes les équipes sportives nord-américaines, pour acheter les Broncos.

L’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice a été ajoutée au groupe de propriété le mois dernier et Hamilton, vainqueur record de 103 courses de F1, est le dernier investisseur de haut niveau.

“Nous sommes ravis d’accueillir le septuple champion du monde de Formule 1, Sir Lewis Hamilton, dans notre groupe de propriétaires”, a déclaré Walton dans un communiqué.

“C’est un compétiteur champion qui sait ce qu’il faut pour diriger une équipe gagnante et un ardent défenseur de l’égalité mondiale, y compris dans son propre sport.

“Avec plus de 100 victoires en course, Lewis est considéré comme le pilote de F1 le plus titré de tous les temps. Son esprit résilient et son niveau d’excellence seront un atout pour le groupe de propriétaires et l’organisation des Broncos.

La vente doit être approuvée par au moins 24 des 32 propriétaires de clubs de la NFL pour finaliser l’achat auprès du Pat Bowlen Trust. Bowlen a acheté les Broncos en 1984 et est décédé en 2019.

Le vote n’est probablement qu’une formalité et il est prévu pour une réunion des propriétaires la semaine prochaine.

Les Broncos ont remporté leur troisième couronne du Super Bowl en 2016 mais n’ont pas fait les séries éliminatoires depuis. Ils sont allés 7-10 l’an dernier pour une cinquième saison consécutive perdante.

