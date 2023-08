La star de Forgotten Love Island, Nathalia Campos, montre ses fesses en bikini string et voit à travers une robe en filet

NATHALIA Campos a séduit ses followers en montrant son corps incroyable dans un bikini string cette semaine.

La superbe star de télé-réalité, qui est devenue célèbre dans la série 2022 de Love Island, a glissé une couverture transparente scintillante sur le dessus pour compléter son look accrocheur.

Nathalia, 23 ans, a pris le instantané sur la plage sur Turquie après un été de voyager de plage en plage.

Plus tôt ce mois-ci, elle a profité d’une croisière de rêve avec Virgin Voyages et s’est arrêtée dans des endroits magnifiques, notamment à Santorin en Grèce.

En avril, Natalia a déclaré au Sun qu’elle avait trouvé l’amour après la villa, après avoir échoué à trouver une connexion romantique sur Love Island.

Elle a dit: « J’ai un petit ami. Il n’est pas célèbre, c’est un restaurateur de Mayfair. Il me donne toujours de la bonne nourriture donc tout va bien et je suis heureux.

« Je le connaissais avant Love Island, je l’ai rencontré il y a un an et nous avons commencé à nous voir, puis nous nous sommes arrêtés, puis nous avons commencé, puis nous nous sommes arrêtés, et c’était une longue histoire il y a plus d’un an. Maintenant, nous sommes bien placés. »

La magnifique star, qui a récemment lancé un cheveux extensions, est entrée sur Love Island la dernière semaine de l’année dernière et a jeté son dévolu sur Davide Sanclimenti, ébouriffant les plumes d’Ekin-Su Cülcüloğlu dans le processus.

« Je suis Ekin-Su bébé, il n’y a qu’un seul moi », a dit Ekin à Nathalia après qu’elle l’ait dissipée avec un « Ekin qui? » moquerie.