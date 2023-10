La star de Food Network, Michael Chiarello, est décédée à 61 ans des suites d’une « réaction allergique aiguë »

Le célèbre chef et star de Food Network Michael Chiarello est décédé à 61 ans, peut confirmer Fox News Digital.

Dans un communiqué du Gruppo Chiarello, l’entreprise du défunt chef, un représentant a confirmé qu’il « est décédé au centre médical Queen of the Valley à Napa, où il était soigné la semaine dernière pour une réaction allergique aiguë ayant conduit à un choc anaphylactique ». »

« Il a passé ses derniers instants entouré de sa famille et de ses amis, qui ont respectueusement demandé le respect de leur intimité pendant cette période immensément triste et difficile. »

La déclaration comprenait également des commentaires de la famille, disant : « Nous pleurons profondément la perte de notre patriarche bien-aimé Michael. Son génie culinaire, sa créativité sans limites et son engagement inébranlable envers la famille étaient au cœur de son être. Il a rassemblé les gens grâce à la joie. de repas partagés, favorisant des souvenirs impérissables autour de la table. Alors que nous traversons cette perte profonde, nous chérissons les moments que nous avons chéris avec lui, à la fois dans ses cuisines et dans nos cœurs. Son héritage vivra à jamais dans l’amour qu’il a versé dans chaque plat et la passion qu’il a inculquée en chacun de nous pour savourer les saveurs de la vie.

Chiarello a animé des émissions sur PBS et Food Network, entre autres, et a remporté un Daytime Emmy en 2003 pour son émission « Easy Entertaining with Michael Chiarello ». Il est également apparu dans des épisodes de « Top Chef » et « Top Chef Masters ».

Né à Red Bluff, en Californie, en 1962, Chiarello a fréquenté le Culinary Institute of America à New York avant d’être nommé chef de l’année par le Food & Wine Magazine trois ans après avoir obtenu son diplôme.

En 1987, il ouvre son restaurant Tra Vigne, acclamé par la critique, à Napa Valley, en Californie, avant d’ouvrir d’autres restaurants tels que Bottega, Coqueta et Ottimo.

« La passion du chef Michael Chiarello pour la nourriture et la vie restera gravée à jamais dans nos cuisines et dans nos cœurs. Tandis que nous pleurons le décès de Michael, nous célébrons également son héritage qui se poursuit avec ses restaurants, Bottega, Coqueta (San Francisco et Napa Valley) et Ottimo. « , ont déclaré ses partenaires de longue date dans un communiqué du Gruppo Chiarello. « En souvenir, nous vous demandons de vous joindre à nous pour célébrer son parcours remarquable et l’incroyable impact qu’il a eu sur le monde de la gastronomie, du vin et de la famille en vous invitant à partager un repas avec votre famille et vos amis pour nous rappeler à tous que le Les liens tissés autour d’un repas comptent parmi les trésors les plus précieux de la vie. »

Chiarello s’est également lancé dans la vinification en 1999, en créant les vignobles de la famille Chiarello, ainsi qu’une gamme d’aliments artisanaux, d’ustensiles de cuisine et de produits pour la maison appelée NapaStyle.

Les arrangements funéraires seront privés et la famille a demandé qu’au lieu de fleurs, des dons soient faits à la Popote roulante.