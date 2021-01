Pionnier du gâteau et standout du Food Network Kerry Vincent est décédé samedi 2 janvier à 75 ans.

Le spécialiste du dessert est décédé après avoir lutté contre une maladie non précisée, selon un Facebook posté par l’Oklahoma State Sugar Art Show à but non lucratif, que Kerry a co-fondé.

« C’est avec une grande tristesse que je dois signaler le décès de Kerry Vincent plus tôt ce soir », a déclaré le post. «Étant une personne très privée quand il s’agissait de tout ce qui n’était pas du gâteau, elle ne voulait pas exposer sa maladie au public. Malheureusement, son combat est terminé mais elle n’aura plus de douleur. Elle sera douloureusement manqué par tous ceux qu’elle a touchés à travers les arts du sucre comme [well] comme personnellement. «

L’organisation a ajouté: « Il n’y aura pas de services à sa demande. Merci pour vos pensées et vos prières. »

Kerry a été juge sur Défi du réseau alimentaire et a accueilli la série 2014 du Food Network Sauver ma boulangerie. Elle a également été juge sur la série australienne Le grand bake off australien, et elle a fondé le concours Grand National Wedding Cake, qui a été diffusé à plusieurs reprises sur le réseau alimentaire.