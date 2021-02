Duff Goldman de FOOD Network accueille sa fille Josephine Frances dans le monde avec sa femme Johnna, et dit qu’il est « tellement amoureux ».

La star d’Ace of Cakes célèbre la naissance de son premier enfant, alors qu’il jaillit de sa nouvelle petite famille sur les réseaux sociaux.

Duff, 46 ans, a partagé la nouvelle avec Instagram aujourd’hui, que sa femme Johnna Goldman, 27 ans, avait donné naissance à leur fille Joséphine.

Le père excité a posté une série de photos pour commémorer cette journée spéciale.

La première montrait Joséphine tout habillée dans sa première tenue, un grenat grenat et un nœud assorti à gros boutons.

Duff a également ajouté deux photos de lui et de Johnna observant leur nouveau-né à l’hôpital alors qu’elle était emmaillotée.

Le célèbre chef pâtissier a également tenu Joséphine dans une douce image alors qu’il regardait avec amour le petit bébé.

La star de télé-réalité a posté d’adorables photos de ses petits pieds ridés et de son joli visage smooshy tout en montrant son poids.

Le fier père a légendé sa collection: «Je n’ai pas de mots pour décrire cette bénédiction. @johnnapgoldman et j’ai fait un bébé!

Son nom est Joséphine et c’est la plus belle chose que j’aie jamais vue dans le monde entier », bouillonna-t-il.

« Certains amis m’ont dit que l’amour que j’éprouverai en regardant ma fille sera différent de tout ce que j’ai jamais vécu et ils avaient tout à fait raison. »

La star de Food Network a ensuite parlé de sa femme, ajoutant: «Mon muffin était incroyable et je suis impressionné par sa force, son naturel et son intuitivité.

«C’est une maman naturelle sans aucun doute. Nous avons fait une famille! J’ai toute une petite famille!

«Je n’arrête pas de dire à Joséphine toutes les choses merveilleuses qu’elle va essayer, comme la pizza et les bonbons, la natation, les concerts et le vélo», écrit-il sentimentalement.

« Elle aime déjà la musique. Sa première chanson était » I’ll Fly Away « d’Allison Krauss.

Elle aime aussi James Brown, Led Zeppelin et le Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra, donc nous verrons où vont ses goûts musicaux. «

Avec une fin sincère, Duff a parlé de la naissance en bonne santé du petit bébé, en terminant: « Elle mesurait 8 # 2oz et 21 pouces de long et elle est née à 5h13 le 31/01/21. Je ne peux pas le supporter. J’ai les deux meilleures femmes du monde entier. ❤️ «

Les fans étaient ravis d’enthousiasme pour le tout nouveau père, alors qu’ils se précipitaient vers les commentaires pour partager leur joie pour le chef.

« Félicitations !!! Elle est magnifique! Tellement heureuse pour vous deux! » on a écrit avec enthousiasme.

D’autres ont fait référence à son talent avec la pâtisserie, commentant: « Omg félicitations Duff! Le meilleur petit gâteau que vous avez encore fait. »

« Félicitations et que Dieu vous bénisse! Joséphine est belle, apprécie d’être papa. Au plaisir de voir ses gâteaux d’anniversaire », a partagé un autre.

Duff et Johnna ont commencé à se fréquenter en 2016 et il a proposé deux ans plus tard en avril 2018.

Il a parlé de leurs fiançailles: « Je n’ai pas planifié ça, c’est juste arrivé et c’était tellement évident que je n’aurais pas pu l’arrêter si je le voulais. Je lui ai demandé de m’épouser. Elle a dit oui. »