Phoebe Waller-Bridge a dévoilé son prochain projet – une série basée sur le film de Brad Pitt et Angelina Jolie, Mr and Mrs Smith.

La star de Fleabag s’associe à Donald Glover pour la série Amazon sur les assassins mariés qui sont chargés de s’entre-tuer.

Waller-Bridge et Glover, star de la série FX Atlanta – ainsi qu’une star du hip hop sous le nom de Childish Gambino, seront tous deux producteurs exécutifs.

Donald Glover sera également producteur exécutif et vedette de la série. Pic: AP



Fleabag a fait de Waller-Bridge l’une des stars les plus demandées. Pic: BBC



Francesca Sloane sera la showrunner de la série.

L’énorme succès critique et commercial de Fleabag a vu Waller-Bridge, 35 ans, signer un accord de 50 M £ en 2019 pour faire des spectacles exclusivement pour Amazon.

Elle est devenue l’une des propriétés d’écriture et d’acteur les plus en vogue à l’arrière de la série BBC Three, culminant avec sa victoire. trois prestigieux prix Emmy aux Etats-Unis.

Angelina Jolie et Brad Pitt ont joué dans le film sur lequel la série est basée



Sa nouvelle série Amazon est basée sur Mr and Mrs Smith de 2005, le film qui a jumelé Brad Pitt et Angelina Jolie.

Le couple s’est marié, avant d’annoncer leur divorce en 2016.

Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, a déclaré que Waller-Bridge et Glover étaient « deux des créateurs et interprètes les plus talentueux au monde ».

«M. et Mme Smith sont une propriété emblématique, et nous sommes impatients de voir comment Donald, Phoebe et Francesca se l’approprient», a-t-elle déclaré.

La série sortira l’année prochaine.