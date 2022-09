La star de “Flash Gordon”, Sam J. Jones, relève un nouveau défi dans “Un ange improbable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sam J. Jones est surtout connu pour son rôle principal dans le classique de 1980 “Flash Gordon”.

Le film impliquait de nombreuses cascades, dont la plupart ont été réalisées par Jones seul, sans l’aide d’un doublé.

Il a battu les légendes du cinéma Kurt Russell et Arnold Schwarzenegger pour le rôle et est apparu dans 65 films et de nombreuses émissions, dont “The A-Team”, “Baywatch”, “Diagnosis Murder” et “Walker, Texas Ranger”.

Maintenant, Jones assume un nouveau rôle de grand-père dans son film “Un ange improbable”. Jones a parlé avec Fox News Digital de son rôle et pourquoi il est si important pour lui de se connecter avec ses fans.

‘TED’ DE SETH MCFARLANE EST UNE COMÉDIE BRULANTE À SON MEILLEUR

“Un ange improbable”, écrit par Rebecca Rogers et produit et réalisé par Durrell Nelson, parle d’une femme d’affaires bourrée de travail qui a hâte de devenir maman pour la première fois. Après la naissance de son bébé, un ange gardien répond à sa prière, avançant rapidement sa vie de six ans.

Jones joue le père du personnage principal et était très enthousiaste à l’idée de jouer ce rôle car c’était la première fois qu’il jouait un grand-père devant la caméra.

“Au cours des dernières années, j’ai eu la chance de jouer des pères, des pères. J’ai été le super-héros ou le méchant, et maintenant je peux jouer le père et le grand-père, ce qui est merveilleux”, a-t-il déclaré. “C’était aussi mon premier rôle de grand-père, et j’ai adoré ça.”

À son avis, le film montre bien toutes les difficultés qui accompagnent le fait d’avoir un bébé tout en voulant continuer sa carrière, ainsi que les difficultés qui accompagnent cette décision. Il attribue à la co-vedette Jillian Murray, en disant: “Elle fait un travail incroyable” pour le représenter.

‘BLONDE’ STAR ANA DE ARMAS EST CONFUSE POURQUOI LE FILM A OBTENU LA NOTATION NC-17: ‘JE N’AI PAS COMPRIS POURQUOI C’EST ARRIVÉ’

Pour se préparer à son premier rôle de grand-père, Jones avait beaucoup d’expérience personnelle à tirer. Il est père de cinq enfants et grand-père de six enfants. Il dit que l’expérience de la vie réelle en tant que grand-père l’a aidé à rendre ce rôle aussi réaliste que possible pour le public.

“Pour moi, la cerise sur le gâteau, c’est que je suis un père, je suis un grand-père”, a-t-il expliqué. “Je crois que de bons acteurs transporteront le public dans ce monde. Et, pour moi, c’était la cerise sur le gâteau. Je ne dis pas que c’était facile, mais ce dont je devais tirer, ce sont mes vrais enfants et mes vrais petits-enfants. “

Jones a également été attiré par le rôle en raison des nombreux messages positifs du film, notamment l’importance de la famille et de ne pas abandonner face à l’adversité.

“Il a plusieurs messages de famille -” Surmontez-vous, faisons les bons choix “”, a déclaré Jones. “Quelle est ta priorité dans ta vie ? Tu es un PDG d’une grande entreprise qui dirige une entreprise, et maintenant vous vous apprêtez à avoir un bébé. Quelle est donc notre priorité à ce moment-là ? Il le couvre très bien.”

Jones a fait face à sa part d’adversité au fil des ans. Alors que le film “Flash Gordon” a été un succès, Jones a déclaré que le réalisateur australien du talk-show “Studio 10” Dino De Laurentiis ne lui payait pas ce qui lui était dû, ce qui a conduit à un procès. De son point de vue, les médias ont utilisé cela pour le dépeindre comme un acteur gâté alors qu’il essayait seulement d’obtenir ce qui lui était dû.

En 2017, Jones a parlé des effets négatifs de jouer le rôle de Flash Gordon dans son documentaire “Life After Flash”. Dans le documentaire, il a affirmé qu’il avait été catalogué après la sortie du film, ce qui l’empêchait de décrocher de nouveaux rôles.

“Je veux dire, j’avais des pensées suicidaires. J’étais déprimé”, a-t-il déclaré au “Studio 10”. “Dieu merci pour ma femme. Elle m’a essentiellement dit il y a 20 ans, elle a dit : ‘Je t’ai regardé attendre près du téléphone. Tu es un acteur talentueux, mais le téléphone ne sonne pas en ce moment. Nous avons trois enfants dans les couches. Il y a la porte, reviens quand tu subviendras aux besoins de cette famille. Dieu merci, elle a dit ça.”

Bientôt, il a été choisi pour “Ted” et “Ted 2”, s’ouvrant à un tout nouveau public et réorganisant sa carrière.

En tant qu’ancien Marine, Jones admet qu’il essaie parfois de surmonter rapidement tout problème auquel il est confronté, mais dit qu’il est parfois important d’avoir la foi et de demander de l’aide à Dieu tout en traitant “les choses avec humour et sourire”.

À son avis, les gens apportent beaucoup de problèmes auxquels ils sont confrontés en fonction de la façon dont ils réagissent à d’autres luttes dans leur vie.

“Bien sûr, il arrive des choses auxquelles nous ne nous attendions pas, et nous pouvons soit l’améliorer, soit l’aggraver en fonction de notre état d’esprit”, a-t-il expliqué à Fox News Digital. “Par exemple, COVID ces deux dernières années. Nous, en tant qu’êtres humains, nous ne sommes pas conçus pour l’isolement. Nous sommes conçus pour la communauté. Je crois que ce film, une partie du message rassemble la famille, rassemble la communauté. les choix.”

Depuis la fin de “Un ange improbable”, Jones a travaillé activement sur d’autres films et fait des apparitions personnelles lors de conventions de fans telles que Comic Con.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est incroyable. C’est un endroit formidable pour les fans”, a déclaré Jones. “Au lieu de simplement obtenir des autographes et des selfies, c’est une opportunité pour eux de partager leur histoire avec nous.”

Jones adore faire des apparitions dans les conventions de fans parce qu’il peut se connecter avec les fans à un niveau plus profond qu’il ne le ferait ailleurs. Il estime qu’il est de sa responsabilité en tant que personne sous les projecteurs d’écouter ses fans et d’essayer de soulager leur douleur.

“Si quelqu’un vient à votre table et que je vous demande comment vous allez, et qu’il dit : “Eh bien, Sam, je combats un cancer de stade 4″, quelle devrait être ma réponse ? Tu veux le selfie ?” a demandé Jones. “Non. C’est la plate-forme. Vous ne vous contentez pas de vous asseoir là et de dire, ‘Oh désolé d’entendre ça.’ Non… Je vais leur prendre la main. Je ne leur demande même pas. Je dis : “Écoutez, nous allons régler ce problème tout de suite. Nous allons prier. Je réponds en quelques secondes, puis je les envoie leur chemin. Sinon, c’est un non-sens. Pourquoi suis-je là ?”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il dit que sa devise est “Si ce n’est pas moi, qui”, et si quelqu’un vient à lui et se confie à lui, il fera de son mieux pour l’aider, car s’il ne le fait pas, qui le fera ?

« Un ange improbable » est sorti en exclusivité sur Pure Flix.