La star de “Flash” Ezra Miller évite la prison avec un accord de plaidoyer pour intrusion

Ezra Miller a accepté vendredi un accord de plaidoyer pour éviter une peine de prison liée à un incident de mai 2022 au cours duquel ils auraient volé de l’alcool chez un voisin dans le Vermont.

L’acteur de “The Flash” a plaidé non coupable de ces accusations en octobre, qui auraient pu entraîner une peine maximale de 25 ans.

En vertu de l’accord, Miller a accepté de plaider coupable d’intrusion illégale, un délit, et purgera une probation d’un an et paiera une amende de 500 $. Leur peine d’environ 90 jours est assortie d’un sursis d’un an dans l’attente du concours de probation. Dans le cadre de l’accord, Miller a accepté de ne pas consommer d’alcool et de poursuivre ses efforts de réadaptation centrés sur son traitement de santé mentale.

“Ezra tient à remercier le tribunal et la communauté pour leur confiance et leur patience tout au long de ce processus, et tient à souligner une fois de plus l’amour et le soutien qu’ils ont reçus de leur famille et de leurs amis, qui continuent d’être une présence vitale dans leur poursuite. santé mentale”, a déclaré l’avocate Lisa Shelkrot dans un communiqué au nom de Miller.

Miller a fait la une des journaux ces dernières années à la suite d’une série de comportements inquiétants et d’allégations d’inconduite.

Le premier incident a eu lieu en 2020 après qu’une vidéo a fait surface les montrant semblant étouffer violemment un fan. Les incidents d’irrégularité se sont intensifiés en 2022 lorsqu’ils ont été arrêtés et accusés de conduite désordonnée et de harcèlement dans un bar karaoké à Hawaï.

Peu de temps après, Miller a de nouveau été arrêté après une altercation au cours de laquelle ils ont été accusés d’avoir jeté une chaise et blessé une femme. De plus, il y avait des accusations de toilettage contre Miller.

Warner Bros., le studio derrière “The Flash”, était resté silencieux lors des arrestations pour agression de Miller au début de 2022. Pourtant, des sources au sein de l’entreprise auraient déclaré des réunions d’urgence ont eu lieu en avril dernier pour discuter de leurs controverses et de la manière dont le studio procéderait à l’avenir. À ce moment-là, il a été déterminé que le film resterait sur la liste, mais Warner Bros. mettrait en pause les futurs projets impliquant l’acteur. “The Flash” est prévu pour une sortie le 16 juin.

Miller est associé au DCEU depuis la sortie de “Batman v Superman : Dawn of Justice” en 2016 et a été un élément clé du Warner Bros .-produit la série de films “Fantastic Beasts”, qui a encore deux films à filmer.

Quoi qu’il en soit, le DCEU est en pleine mutation, puisque James Gunn et Peter Safran ont pris la direction de projets associés à l’univers des super-héros. Le duo devrait annoncer ses plans officiels pour l’avenir au début de 2023.