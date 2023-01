La star de First Dates, Fred Sirieix, donne un “ indice ” majeur qu’il est Pigeon sur The Masked Singer

La star de FIRST Dates, Fred Sirieix, a alimenté les rumeurs selon lesquelles il serait derrière le masque de The Masked Singer – et serait secrètement le PIGEON.

Le présentateur français a été interrogé pour savoir s’il avait filmé pour la populaire émission ITV, qui a débuté le jour de l’An, tout en apparaissant sur Good Morning Britain.

Les téléspectateurs sont convaincus qu’il est le Pigeon – même s’ils ne l’ont pas encore vu ou entendu jouer.

L’hôte Ben Shephard a déclaré: «Nous avons déjà perdu mon compagnon Kammy et il y a toutes sortes de rumeurs selon lesquelles Pigeon est en fait vous.

“Il y avait un indice disant” ça doit être colombe, c’est Pigeon “et parce que c’est quelque chose à voir avec l’amour, ça pourrait être toi parce que tu es un entremetteur.”

Fred a répondu : « Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais il suffit de dire que j’adore le pigeon, surtout quand il est beau et rose.

“C’est tout ce que je vais dire.”

Mais lorsqu’on lui a demandé de chanter par les présentateurs – Fred a rapidement frappé une note négative.

Sa voix croassa alors qu’il tentait de chanter l’hymne national français, La Marseillaise.

“Oh ok ça suffit,” dit Ben horrifié.

“Eh bien, quand nous entendrons Pigeon chanter, nous saurons très rapidement si c’est toi, je suppose.”