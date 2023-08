La star de First Dates, Cici Coleman, a fait l’éloge de son « vrai corps » en bikini alors qu’elle disait que « la cellulite est normale »

La star de FIRST Dates, Cici Coleman, a été félicitée par les fans après avoir montré son « vrai corps » dans un bikini noir.

La star de la télévision s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un extrait de son corps alors qu’elle dansait dans le miroir sur la chanson à succès Wiggle de Jason Derulo.

INSTAGRAM

La star de First Dates, Cici Coleman, a été félicitée par les fans après avoir montré son « vrai corps » dans un bikini noir.[/caption] INSTAGRAM

La star a dansé sur un hit de Jason Derulo pour montrer sa « cellulite »[/caption] INSTAGRAM

On trouve souvent Cici en train de publier des articles sur la positivité corporelle sur ses réseaux sociaux[/caption]

La beauté blonde Cici a enfilé des lunettes de soleil et elle cheveux alors qu’elle filmait son corps sous tous les angles et se secouait.

À un moment donné, elle a jeté son bras et sa jambe en l’air pendant qu’elle enregistrait le clip sans filtre.

Cici a écrit : « La cellulite est normale.

« J’ai de la cellulite depuis que je suis aussi jeune que je l’ai compris ; J’avais environ 14 ans.

« Je m’entraîne 4 à 5 fois par semaine, je bois beaucoup d’eau, dormir avec brio, et manger et manger équilibré.

Même si je me suis battu avec ça, parfois tu dois juste accepter ce que maman t’a donné.

Les fans de Cici ont été très impressionnés par son message franc et l’ont félicitée pour l’honnêteté à propos de sa cellulite.

Une personne a écrit : « Cici, comme tout le monde qui a de la cellulite, femme ou homme, tu es fabuleuse et tu ne devrais jamais te laisser abattre. »

Un autre a dit: « Bien sûr, mais tu as toujours un killerbody, pas de soucis », et un troisième a écrit: « Je pense que tu es superbe cici, tu as une silhouette incroyable et tu es une personne formidable pour partager cela. »

Le message intervient quelques jours après que la star a été aperçue en train de profiter d’un rendez-vous avec Gethin Jones.

La paire a été rejointe chez le copain branché Frankie Bridge dans 2:22 A Ghost Story, dans le West End de Londres mercredi soir la semaine dernière.

Ils ont apprécié les boissons après à l’Apollo Théâtre après le spectacle avant de partir pour les célébrités hanter le Groucho Club ensemble pour continuer à faire la fête.

Un initié a déclaré: « Ils se sont rapprochés et ont passé du temps ensemble. »

Getty

Cici Coleman a été repéré avec Gethin Jones à 2:22 A Ghost Story au Apollo Theatre[/caption]