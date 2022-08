La star de “Ferris Bueller”, Edie McClurg, aurait été victime d’un homme prétendant être un ami

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le conservateur de la star de “Ferris Bueller’s Day Off”, Edie McClurg, a déposé une ordonnance de protection, alléguant que l’actrice a été victime d’un Californien, et qu’un juge a approuvé l’ordonnance.

Dans des documents déposés mardi devant la Cour supérieure de Californie – en tant que demande d’ordonnance d’interdiction temporaire – le conservateur de McClurg a fait valoir que l’agresseur présumé, Michael L. Ramos, prétendait être son ami “de longue date” et aurait vécu avec le 77 actrice de 1 an dans sa maison de Los Angeles depuis 2017.

Un juge a accordé l’ordonnance d’éloignement mercredi, selon TMZ. Selon l’ordre, Ramos doit rester à au moins 100 mètres de McClurg et de son domicile, et il ne peut pas la contacter. Il doit également déménager et il ne peut pas revenir. Une date d’audience est fixée à la fin du mois d’août.

Angelique Cabral, la conservatrice de McClurg et de sa cousine, a affirmé que Ramos était capable de “se frayer un chemin” dans sa vie et a tenté de l’épouser au milieu de sa bataille contre la démence, selon les documents.

“Il a ensuite tenté de retirer la conservatrice de l’État de Californie afin de l’épouser alors qu’il savait qu’elle n’avait pas la capacité”, a noté Cabral, ajoutant que le tribunal “l’avait empêché de le faire”. selon People.

Les dossiers notaient également que l’homme californien aurait “agressé sexuellement” l’un des soignants de McClurg.

Des documents affirmaient que la soignante était “inquiète” que Ramos “ait ou puisse être en train d’agresser la conservatrice et qu’elle ne sache peut-être même pas que cela lui arrive”, indique le rapport déposé auprès du département de police de Los Angeles.

Le soignant a continué à dire que McClurg et Ramos “n’ont jamais été impliqués [in] une relation amoureuse.”

Un juge a ordonné à Ramos de “ne pas contracter de mariage valide” avec McClurg.

Des documents judiciaires ont révélé qu’en 2017, les médecins de l’actrice ont découvert qu’elle n’était “plus capable de gérer ses propres affaires en raison d’un dysfonctionnement cognitif grave, qu’elle n’est pas capable de vivre seule sans supervision ni assistance, et qu’elle est particulièrement vulnérable à une influence indue compte tenu de son manque de jugement et démence évidente (probablement due à la maladie d’Alzheimer)”, selon le point de vente.

Dans un rapport d’évaluation neuropsychologique de 2019 obtenu par The Post, McClurg aurait été exploité dans des cas antérieurs. Un entrepreneur marié qui travaillait sur la maison de l’actrice, aurait plus tard « continué à vivre » dans sa maison et aurait prétendu être « son petit ami ».

Cabral est alors intervenu et a protégé la star “Avions, Trains et Automobiles”.

McClurg a ensuite été placé sous tutelle en 2019. Depuis l’incident présumé, l’avocat de l’actrice aurait demandé une ordonnance pour retirer définitivement Ramos de l’arrangement juridique.

Cabral a été nommé tuteur de McClurg et a demandé à Ramos de “déménager immédiatement” du domicile de l’actrice, alors qu’elle déposait une requête d’urgence contre l’homme californien.

Ramos a nié avoir agressé ou abusé sexuellement McClurg ou son soignant.

McClurg a été présenté dans de nombreux films emblématiques d’Hollywood et des classiques de la télévision tels que “Ferris Bueller’s Day Off”, “Carrie”, “The Hogan Family”, et a été doubleur pour des films d’animation populaires comme “Frozen”, “The Little Mermaid, « Voitures » et « La vie d’un insecte ».

Cabral n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.