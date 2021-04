Les frères et sœurs de CORONATION Street, Gary et Faye Windass, découvrent leur sort au tribunal la semaine prochaine alors que Gary est libéré – mais qu’arrivera-t-il à Faye?

Gary (Mikey North) et Faye Windass (Ellie Leach) découvriront enfin leurs peines de prison au tribunal après que Gary ait pris la responsabilité de l’attaque de Faye contre Adam.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

Le sort de Gary est révélé alors qu’il est condamné à huit mois pour avoir perverti le cours de la justice, qu’il a déjà purgé, ce qui signifie qu’il est libre de partir.

Mais qu’arrivera-t-il à Faye?

Avec un an de prison potentiellement prévu pour Faye, l’actrice Ellie Leach a expliqué comment Faye devait payer pour ses erreurs.

L’actrice de 20 ans a raconté Espion numérique: « Ce serait un choc mais (Faye) sait qu’elle a commis des erreurs et qu’elle doit payer pour ces erreurs, elle espère juste ne pas être en prison. »

Getty

Ellie a joué dans le feuilleton ITV depuis 2011[/caption]

Faye a attaqué Adam en pensant que c’était Ray Crosby, un restaurateur qui l’a agressée sexuellement et est restée silencieuse pendant longtemps.

La bonne nouvelle est que Ray a été accusé d’agression sexuelle.

Mais bien qu’elle agisse en état de légitime défense, Faye risque toujours une peine de prison.

«C’est une bonne personne et elle sait qu’elle doit prendre le blâme pour ce qu’elle a fait, mais elle sent aussi qu’elle prend le blâme pour ce que Ray lui a fait et c’est vraiment difficile pour elle», a expliqué Ellie.

«Elle sait que ce que Ray lui a fait était mal, quoi qu’il en dise, et cela l’affectera pour le reste de sa vie et maintenant on a l’impression qu’elle paie pour ça», a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, Faye a commencé une relation avec le policier Craig Tinker (Colson Smith). L’adorable et doux Craig a promis d’attendre Faye pendant qu’elle est en prison.





Bien qu’elle ait voulu rompre avec Craig pour ne pas avoir à l’attendre, Faye est ravie d’avoir quelqu’un sur qui s’appuyer pour le soutenir.

Juste avant que Faye ne comparaisse devant le tribunal, Craig dit à Kirk qu’il veut démissionner parce que ses liens avec Faye peuvent compromettre sa carrière et pense que sa relation avec Faye est plus importante.

Cependant, Faye dit à Craig de ne pas abandonner sa carrière à cause d’elle et décide de mettre fin aux choses avec lui.

Coronation Street diffusera les scènes de la cour le lundi 19 avril à 19h30 et 20h30 sur ITV.