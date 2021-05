La star de Fast & Furious, John Cena, s’excuse d’avoir qualifié Taiwan de pays | Nouvelles des gens

Pékin: La superstar et acteur américain de la lutte, John Cena, a présenté ses excuses aux fans chinois mardi après avoir qualifié Taiwan de pays lors d’une interview pour promouvoir son dernier film « Fast & Furious 9 ».

S’adressant à la télévision taïwanaise TVBS plus tôt ce mois-ci, Cena, 44 ans, a déclaré que Taiwan serait le premier « pays » à voir le dernier Fast and Furious.

La Chine considère Taiwan comme sa province, une affirmation que la plupart des habitants de l’île autonome et démocratique rejette.

« J’ai commis une erreur. Je suis vraiment désolé pour cette erreur », a déclaré Cena en mandarin dans une vidéo publiée sur son compte sur Weibo, un microblog de type Twitter populaire en Chine.

« J’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois », a-t-il ajouté.

Cena rejoint une longue liste de célébrités internationales qui ont encouru la colère d’un public chinois de plus en plus nationaliste pour leurs commentaires sur Taiwan, Hong Kong ou le Xinjiang.

Les entreprises ont également été critiquées, plusieurs compagnies aériennes et hôtels ayant présenté leurs excuses à la Chine ces dernières années pour avoir inscrit Taiwan comme pays sur leurs sites de réservation.

Les excuses de Cena n’étaient pas suffisantes pour de nombreux internautes de Chine continentale.

« Veuillez utiliser le mandarin pour dire que Taiwan fait partie de la Chine. Sinon, nous n’accepterons pas les excuses », a lu un commentaire laissé sur la vidéo d’excuses de Cena qui a reçu le plus de « j’aime ».

Les excuses n’ont pas non plus été bien accueillies aux États-Unis.

« Quelqu’un peut-il s’il vous plaît aider John Cena à localiser sa colonne vertébrale, s’il vous plaît? » a écrit Matt Karolian, directeur du site d’information américain Boston.com, sur Twitter.

Le sénateur américain Tom Cotton a qualifié ces excuses de «pathétiques» dans un tweet.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré en réponse que la critique de Cena aux États-Unis n’avait pas de sens.

Les remarques de Cotton étaient « comme du papier de rebut », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse régulière à Pékin mercredi.

Le ministère des Affaires étrangères de Taiwan a refusé de commenter.

Le film a été un succès au box-office en Chine continentale depuis son ouverture le 21 mai.

Au cours du dernier week-end, la Chine a représenté 135 millions de dollars sur les 162 millions de dollars de revenus du film, selon la publication américaine de divertissement Variety.