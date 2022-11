La star de “Fast and Furious”, Vin Diesel, rend hommage à Paul Walker à l’occasion du 9e anniversaire de sa mort tragique

Vin Diesel a rendu hommage à sa co-vedette de “Fast & Furious” Paul Walker à l’occasion du neuvième anniversaire de sa mort.

Diesel a partagé une photo des deux sur son compte Instagram.

“Neuf ans… je t’aime et tu me manques”, a-t-il légendé le message.

Walker a conduit la franchise “Fast & Furious” à la célébrité, mettant en vedette dans tous les six blockbusters bourrés d’action sauf un, à commencer par le premier film en 2001. Le natif de Los Angeles aux cheveux blonds et aux yeux bleus a fait du bien au surfeur californien. look et un charme simple et chaleureux à la populaire série de courses de rue.

L’acteur est mort en 2013 après avoir été impliqué dans un accident de voiture. Il avait 40 ans.

Lorsqu’ils ont été appelés sur les lieux, les députés ont trouvé une Porsche Carrera GT engloutie par les flammes. Le département du shérif de Los Angeles avait répondu à un rapport de collision. Walker était passager dans le véhicule conduit par un ami.

La vitesse a été un facteur dans l’accident, ont déclaré les députés à l’époque.

Walker laisse dans le deuil sa fille, Meadow. Diesel est le parrain de Meadow et l’a accompagnée lorsqu’elle s’est mariée en octobre 2021.

“Frère, tu vas beaucoup me manquer”, a déclaré Diesel dans un communiqué au moment de la mort de son ami. “Je suis complètement interloqué.”

Après la mort de Walker, Diesel a parlé de la perte de son ami.

“Je suis encore sous le choc de la perte, de l’idée de continuer sans mon frère Pablo et de ce que cela ressemblait et de la complexité de cela”, a-t-il déclaré lors d’une apparition dans l’émission SiriusXM “Conversations avec Maria Menounos” en 2017.

“Si jamais quelque chose m’inquiétait, je l’appellerais. Et je n’ai plus cet appel maintenant et je n’ai pas cette personne qui imagine l’impossible avec moi. L’une des choses qui rend ce film si magique, les relations sont si puissantes qu’elles saignent hors de l’écran…”

“Il n’y a pas eu une seconde où nous avons fait ce film, pas une minute, pas un jour qui s’est écoulé sans que nous pensions à notre frère Pablo”, a-t-il ajouté. “Comment le faire entrer dans le film, comment le représenter et comment faire quelque chose dont il serait fier. Pablo, j’espère que tu es fier ce soir.”

