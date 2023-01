La star de Farzi, Shahid Kapoor, partage son expérience de travail avec les créateurs de The Family Man, Raj et DK

Shahid Kapoor se prépare pour ses débuts dans la série Web avec Farzi dirigé par Raj & DK, connu pour le thriller énervé The Family Man. L’émission est présentée comme un thriller policier qui devrait sortir sur Amazon Prime Video. Les fans attendent avec impatience que Shahid entre dans l’espace numérique et diffuse sa magie car le spectacle a déjà suscité l’intérêt du public. Avant sa première journée, l’acteur principal Shahid Kapoor a partagé son expérience de travail avec Raj et DK.

Shahid Kapoor qui jouera le rôle principal a parlé de travailler avec le duo de réalisateurs Raj & DK. En parlant d’eux dit-il, ils permettent aux acteurs de s’exprimer et s’inquiètent parfois des plans, cependant, les réalisateurs laissent les acteurs libres de laisser place aux idées. Il a estimé que Farzi avait été réalisé de manière très fluide et que la façon dont ils tournaient était très contemporaine. Il a ajouté que la façon dont les personnages ont été écrits et développés permet à chaque acteur d’aimer vraiment creuser profondément parce qu’il y a assez de viande là-bas si vous cherchez vraiment fort et c’est très démocratique. Shahid pense que les réalisateurs laissent tout le monde apporter ce qu’ils ressentent, puis ils le finalisent ensemble pour en faire ce qu’ils pensent être juste. L’acteur de Kabir Sigh s’est beaucoup amusé et s’est senti très libre. Il a également passé un bon moment à tourner pour le drame policier.

Farzi est un thriller policier de huit épisodes mettant en vedette Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. L’histoire tourne autour d’un petit escroc qui envisage d’être un escroc parfait, mais un officier vicieux et particulier du groupe de travail est en mission pour sauver le pays de ses mauvaises actions. Le thriller policier est réalisé par les créateurs de Family Man Raj & DK. Il mettra également en vedette Raashii Khanna, Kay Kay Menon, Bhuvan Arora, Regina Cassandra et Amol Palekar. Farzi est produit par D2R Films et sera diffusé sur Amazon Prime Video à travers l’Inde le 10 février 2023.