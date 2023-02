La star de Farzi, Shahid Kapoor, parle de la pire chose qui vous arrive lorsque vous réussissez [Exclusive interview]

Farsi gagne les cœurs et comment. Shahid Kapoor a de nouveau attiré votre attention avec son premier spectacle OTT Farzi. Alors que les fans deviennent gaga de l’émission, Shahid Kapoor en interaction avec BollywoodLife a mentionné qu’il était sacrément nerveux quant à la réaction du public. Dans l’interview plus loin, nous avons demandé à Shahid comment elle réussissait à toujours toucher le bon accord auquel l’acteur a très humblement répondu qu’il essayait d’être un étudiant dans la vie et voulait donner le meilleur de lui-même en tout. Il arrive souvent que lorsque vous réussissez, vous commencez à avoir le sentiment que vous savez tout et que c’est le pire endroit où être lorsque vous réussissez. Et j’étais dans cette phase aussi, a déclaré Shahid Kapoor après aujourd’hui, il se transforme et c’est très important pour lui en tant qu’acteur.

Shahid Kapoor est l’un des acteurs les plus polyvalents de Bollywood, il a fait ses preuves dans tous les genres, vous l’appelez et il l’a tué dans chaque cadre. Son dernier film Jersey l’a vu donner la meilleure performance de sa carrière mais le film n’a pas réussi à impressionner le public qu’ils étaient amoureux de ses talents d’acteur, c’est Shahid Kapoor pour vous, il donne vie même dans les mauvais films.