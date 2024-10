La star de Family of Friends, Matthew Perry, lance une fondation en son honneur

Un jour, après avoir lutté contre un épisode prolongé de dépendance, l’acteur Matthew Perry de Amis la célébrité a eu une révélation pour sa famille : il allait écrire un livre.

À l’époque, ils étaient incrédules.

« Passer d’un repas à l’autre était pour lui un véritable combat », se souvient son beau-père, Keith Morrison, lors d’une entrevue avec l’émission de radio CBC. Q. « L’idée qu’il puisse réellement s’asseoir et écrire un livre ? C’était fou. »

Mais il l’a fait. Avant que Perry ne meure en octobre dernier à l’âge de 54 ans, son livre s’est vendu à des millions d’exemplaires et a atteint la première place sur la liste des best-sellers du New York Times.

Après sa mort, sa sœur Caitlin Morrison – avec l’aide de l’agent, du manager, des amis d’enfance et d’autres de Perry – a créé la Fondation Matthew Perry en sa mémoire.

« Quand il a accepté de prendre ce morceau de lui-même dont il était si difficile de parler… parce qu’il savait que cela pourrait rendre les gens assez courageux pour demander de l’aide, je pense que c’est là que j’ai été la plus fière de lui », a-t-elle déclaré. a déclaré à CBC.

La branche canadienne de la fondation a été lancée jeudi à Ottawa, un an après le décès de Perry.

Bien que l’anniversaire de la mort de son frère approche, Caitlin Morrison a déclaré qu’elle était tellement occupée que « je n’ai pas eu le temps d’être triste… Je suis excitée, ce qui est un sentiment étrange à ressentir dans un moment comme celui-ci ». (Mathieu Deroy/CBC)

Caitlin et Keith Morrison étaient accompagnés lors de l’événement par le maire Mark Sutcliffe et Mark MacAulay, président et chef de la direction de l’organisme caritatif local Salus Ottawa.

Il était tout simplement logique d’organiser le lancement dans la capitale canadienne, a déclaré Caitlin, car c’est là qu’elle et Perry ont passé leur enfance ensemble.

« Chaque fois que je vois ma fille, âgée de trois ans, rire complètement à propos de quelque chose que fait mon fils, je me sens ramenée à cela. [time] », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression d’être à Ottawa, en train de regarder une vieille vidéo de nous. »

La renommée est une « couche de difficulté supplémentaire »

La renommée et la richesse de Perry – qui lui ont donné « une somme d’argent inépuisable pour résoudre le problème » – ne sont pas représentatives de la réalité à laquelle sont confrontés la plupart des toxicomanes, a reconnu Keith Morrison.

« Il a tenté de se faire livrer des opioïdes par FedEx dans un grand hôpital de New York alors qu’il était soigné pour toxicomanie », se souvient Keith.

« Quand vous êtes célèbre, c’est un niveau de difficulté supplémentaire, car vous pouvez en quelque sorte obtenir ce que vous voulez. »

C’est quelque chose que Perry a également reconnu dans une interview sur Q avant sa mort.

Matthew Perry, vu ici en 2022, est décédé en octobre dernier à l’âge de 54 ans. (Willy Sanjuan/Invision/Associated Press)

« Peu de livres ont été écrits par des toxicomanes », a-t-il déclaré. » Certainement pas [from] quelqu’un qui a participé à l’une de ses émissions préférées.

« Ce message est très puissant, parce que je pensais [fame] arrangerait tout. Et vous savez, ce n’était pas le cas – je voulais toujours boire tous les jours. »

Les experts avec lesquels la Fondation Matthew Perry s’est entretenue conviennent généralement que les Canadiens aux prises avec une dépendance peuvent généralement accéder à un traitement, a déclaré Caitlin Morrison.

Mais c’est la partie qui suit le traitement, a-t-elle ajouté, qui n’est pas si facile.

Ils doivent conserver de bonnes habitudes, payer leurs factures, trouver un emploi, faire leurs courses, et bien plus encore. C’est pour cela que Caitlin souhaite que la fondation les soutienne.

« Nous espérons que cette approche donnera aux gens la force et l’autonomie nécessaires pour mener la bataille la plus difficile de leur vie », a-t-elle déclaré.