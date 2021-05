La star de FAMILY Matters, Jaleel White, affirme qu’il n’a « PAS été accueilli » par le casting et que sa co-star l’a fait « pleurer comme un bébé ».

Jaleel, 44 ans, a parlé des difficultés de jouer le ringard Steve Urkel dans une interview avec TVOne non censurée.

7 Jaleel a admis qu’il ne « marchait sur les orteils de personne » pendant Family Matters Crédit: TV One

7 Jaleel s’est souvenu de s’être senti « mal accueilli » par ses camarades de la distribution Family Matters Crédits: Getty

La star de la télévision a avoué: « Je ne voyais pas comment je marchais sur les orteils de qui que ce soit, je prenais l’éclat de qui que ce soit.

«C’est très important que je dise ceci: je n’ai pas du tout été bien accueilli dans le casting, d’accord?

« Et je n’ai pas besoin de répéter ça avec les adultes encore et encore. Ils savent ce que c’est. »

L’ancienne enfant star a accusé Jo Marie Payton, qui jouait Harriette Baines – Winslow, et Reginald VelJohnson, qui jouait Carl Winslow, de le faire fondre en larmes.

7 Jaleel a été critiqué par le casting de Family Matters pour avoir « enfilé cette robe jaune » Crédit: TV One

Parce qu’il jouait le rôle de la cousine de Steve, Myrtle Urkel, Jo et Reginald «étaient très sensibles à mettre les hommes noirs en robes».

Jaleel se souvint: « Et ils m’ont fait un tas de choses, et ils m’ont fait savoir que je ne rendais pas service à notre course en enfilant cette robe jaune. »

« Mais tout le monde a un défaut. Vous vous effondrez? Vous flétrissez sous la pression? Vous vous levez? Vous vous surprenez? »

Mon défaut a tendance à être de prendre un cran. Ce soir-là, je me sentais comme une fille … jouant à Myrtle Urkel. »

7 Jaleel a avoué qu’il n’avait « jamais été invité » aux Emmys Crédits: Getty

Jaleel a fini par pleurer « comme un bébé à la fin de cette prise ».

Family Matters a suivi les Winslows, une famille afro-américaine de la classe moyenne, alors qu’ils s’occupaient de leurs luttes quotidiennes à Chicago.

Bien qu’Urkel était à l’origine censé être un personnage unique, Jaleel a rejoint le casting à mi-chemin de la première saison après l’immense réponse des fans.

7 Jaleel a accusé les Emmys d’essayer de le faire se sentir « afro-américain » Crédits: Getty – Contributeur

Les fans ont rapidement fait d’Urkel la star de la sitcom des années 90.

Récemment, Jaleel s’est prononcé contre le manque de reconnaissance de l’émission des Emmy Awards.

L’acteur de 44 ans a déclaré qu’il n’avait «jamais été invité» à la cérémonie de remise des prix, même lorsque la série avait été nominée pour les effets spéciaux spéciaux en 1996.

Jaleel a déclaré: « Il est juste de ma part maintenant de dire définitivement … vous avez été fait pour se sentir afro-américain. »

7 Jo et Reginald étaient mécontents que Jaleel ait mis une robe en tant que Myrtle Crédits: Getty

La star de Family Matters a noté la différence de traitement entre lui et Fred Savage, qui a joué Kevin Arnold dans le drame sur le passage à l’âge adulte, The Wonder Years, des Emmys.

Il a dit: « Fred Savage a toujours été invité aux Emmys, il a toujours été traité comme un chéri pendant son temps.

« Je n’ai jamais été invité aux Emmys, même pour faire une présentation. On nous a dit à peu près que je perdrais mon temps à me présenter même pour une nomination.

« C’était tellement normal – vous avez juste haussé les épaules et on vous a dit: ‘Oh oui, c’est pour les enfants blancs.' »

7 Reginald aurait fait pleurer Jaleel comme un bébé Crédits: Getty

Même s’il n’a pas reçu les éloges des Emmys, la star de la télévision a trouvé le réconfort des fans.

Jaleel a déclaré: «J’ai toujours été extrêmement fier du nombre de personnes différentes, de tous horizons, qui sont venues me voir et ont reconnu Family Matters.

«J’étais toujours vraiment, vraiment fier de cela parce que cela montrait tout le contraire de la façon dont j’étais traité par notre élite télévisuelle.