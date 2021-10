La star de F1 Mazepin discute des plans de l’armée russe alors que le fils du milliardaire dit qu’il participera à un « camp d’été » d’un mois

Le pilote recrue de 22 ans est sans un seul point de championnat dans ses 15 courses en carrière à ce jour dans ce qui peut être décrit comme un début de carrière peu propice au plus haut niveau du sport, et a également été largement éclipsé par son coéquipier Mick Schumacher. comme des accusations de conduite dangereuse de la part de ses rivaux.

Alors que Mazepin trouvait toujours ses marques en Formule 1, son père, Dmitry, avait déclaré que l’élan de son fils pourrait être entièrement étouffé s’il était soumis à la conscription militaire obligatoire de la Russie – une chose à laquelle tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans doivent s’engager, mais avec quelques exceptions.

« Nikita a 23 courses, et ils lui disent qu’il doit rejoindre l’armée« , a déclaré l’été dernier l’homme d’affaires milliardaire Dmitry Mazepin. « Ils lui ont dit qu’il devait être présent régulièrement au camp d’entraînement. Il n’y aurait pas d’exceptions.

« Il a une course toutes les deux semaines. Comment fait-il? A qui je pose cette question ? Et je ne parle pas seulement de Nikita Mazepin mais de tout le monde : sportifs et professionnels dans la même situation. La question de l’éducation et du sport est pertinente. »

Cependant, Mazepin a dissipé les craintes que sa carrière naissante en F1 ne soit suspendue en expliquant précédemment qu’il étudie à l’Université d’État de Moscou pendant une période de trois ans, ce qui lui permettra également d’obtenir son diplôme d’officier de réserve.

S’adressant récemment à la télévision russe, Mazepin a fait le point sur ses études et ses projets militaires pour l’avenir.

« Ilya Vyacheslavovich, le doyen de ma faculté, a trouvé le temps de me remettre personnellement un diplôme de fin de licence. Il est important d’obtenir le soutien de l’université. J’étais à l’université aujourd’hui, parce que j’avais des cours, j’étudie pour une maîtrise« , a expliqué Mazepin dans l’émission télévisée ’50 Questions’.

« Ai-je obtenu des notes simplement parce que je suis pilote de Formule 1 ? Non. Il est difficile de dire ce que les autres ont dans la tête. Mais plusieurs fois j’ai eu des problèmes à cause d’omissions, de mauvaises notes dans certaines matières. Et j’ai compris que c’était une chance de m’envoler.

« Le sport ne dure pas éternellement. Je crois sincèrement que, disons, à l’âge de 30 ans, lorsque la carrière d’un pilote de Formule 1 atteint son apogée, la vie ne fait que commencer. J’ai grandi dans une famille où ma mère est diplômée de l’Université d’État de Moscou, mon père est diplômé du MGIMO, donc, honnêtement, il n’a jamais été question de « ne pas étudier.' »

Et quant à la façon dont il se sent dans le département militaire ?

« Les choses ne vont pas mal, l’année scolaire vient de reprendre. Je ne suis pas dans l’armée, je suis dans le département militaire, je dois finir cette année, donc j’attends l’été avec impatience, car nous aurons des camps d’entraînement quelque part à Balashikha. Je vais devoir vivre dans la caserne pendant un mois. »

L’esquive est un crime en vertu du code pénal russe et est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

Depuis 2008, la Russie a exempté les étudiants à temps plein diplômés d’une université civile avec une formation militaire.

Mazepin a terminé en fond de grille lors de son Grand Prix à domicile à Sotchi le week-end dernier – mais a de nouveau été accusé par ses pairs pour son style de conduite parfois erratique, ce qui a suscité un avertissement du directeur de course de F1, Michael Masi.

Le pilote russe a suscité la colère du pilote japonais Yuki Tsunoda après que Mazepin ait bloqué une tentative de dépassement avec un mouvement qui a failli envoyer le pilote de la Scuderia AlphaTauri dans le mur – ce que Masi a déclaré « ne serait pas toléré« .

« En passant le virage 12, c’est juste le mouvement qu’il a rencontré si tard avec Yuki, qui dépassait avec DRS – c’est l’une des choses que nous avons dite plusieurs fois et que nous avons publié en noir et blanc pour avant, que c’est une conduite antisportive et non quelque chose que nous tolérerions« , a déclaré Masi après la course.