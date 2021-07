La star de F1 Lando Norris « secouée » après le vol d’une montre de 40 000 £ par des agresseurs lors du chaos final de l’Euro 2020 à Wembley

Ce qui promettait d’être un jour glorieux pour le football anglais s’est plutôt transformé en un autre œil au beurre noir pour le sport, alors que les fans espèrent accueillir « domicile« Le football après 55 ans de misère lors de tournois internationaux a de nouveau été éjecté du point de penalty après 120 minutes d’action à Wembley.

Mais ce méné en particulier n’était pas uniquement dû au dernier déchirement des tirs au but que l’Angleterre a dû endurer, mais aussi aux scènes de voyous qui se sont déroulées dans et autour du stade de Wembley avant, pendant et après le match – lorsque des centaines d’Anglais sans ticket indisciplinés les fans ont tenté de forcer le passage dans le stade.

Des images de médias sociaux capturées à divers moments au cours des incidents ont montré des combats et des jets de bouteilles se produisant en masse – avec des informations faisant état de familles de joueurs prises dans des mêlées.

L’ancien international de rugby anglais Mike Tindall et son épouse royale Zara faisaient partie de ceux qui ont été pris dans des bagarres, Tindall ayant déclaré plus tard aux médias qu’il avait aidé à briser un combat mettant en vedette au moins un fan sans billet qui s’est cassé le nez dans un combat – avec Zara, qui est la fille de la princesse Anne – qui aurait dû essuyer du sang propre sur son siège.

La star de F1 Norris était une autre cible des voyous et a été agressée de sa montre de 40 000 £ (55 000 $) après avoir été attaquée par un groupe de supporters de football.

Selon certaines informations, Norris tentait de quitter la zone autour du stade dans sa voiture de sport McLaren GT de 165 000 £ lorsqu’il a été attrapé par un fan tandis qu’un autre lui a arraché sa montre haut de gamme de son poignet.

« Lando a été retenu et un autre voleur a retiré sa montre en une fraction de seconde. Lando avait l’air assez secoué. La sécurité avait été un cauchemar toute la nuit« , a déclaré le Sun, citant un témoin oculaire.

Peu de temps auparavant, Norris avait posté une photo de lui pendant le match à ses 3,4 millions de followers sur Instagram dans laquelle il compatissait à l’Angleterre pour leur défaite.

Un porte-parole de l’équipe McLaren qu’il représente a déclaré que Norris était « naturellement secoué » après l’agression.

Les premiers rapports estiment qu’au moins 2 500 fans sans billet ont forcé l’entrée à Wembley avant le match, de nombreux sièges occupant des sièges légitimement achetés par des supporters. Beaucoup ont refusé de bouger lorsqu’ils ont été confrontés.

Les chefs de la santé, y compris l’OMS, ont critiqué les autorités du football anglais pour mépris flagrant des protocoles de Covid-19 et manque de sécurité adéquate lors du match – certains prédisant que les incidents sonneraient le glas de la candidature conjointe de l’Angleterre avec l’Irlande pour accueillir le 2030 Coupe du monde.

La police métropolitaine a signalé 53 arrestations en raison des scènes de violence à Wembley, le président de la Fédération de la police, Ken Marsh, qualifiant les divers incidents de « honte nationale« .