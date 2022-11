La star de “ET l’extra-terrestre”, Henry Thomas, se souvient d’avoir travaillé avec Drew Barrymore sur un film de 1982

Le film classique de Steven Spielberg, “ET l’extra-terrestre”, a célébré son 40e anniversaire plus tôt cette année – et sa plus grande star, Henry Thomas, est reconnaissant d’en avoir fait partie.

Thomas a parlé avec Fox News Digital de la façon dont le film continue de captiver le cœur des téléspectateurs de chaque génération. Thomas a joué Elliott, le garçon qui se lie d’amitié avec ET

“C’est un tel phénomène. Il a encore une vie. Je suis tout le temps étonné”, a déclaré Thomas. “Les fans de ce film ne seront tout simplement pas arrêtés. C’est une sorte de “Magicien d’Oz” générationnel. Je suis juste étonné par ça. Vous savez, c’est la plus longue tournée de presse de l’histoire. C’est ce que je n’arrête pas de dire.

“C’est formidable que les gens en aient de bons souvenirs, et c’est un film adoré”, a ajouté Thomas, notant que “ce serait horrible si c’était le pire film de l’histoire”, ce à quoi il n’aurait pas voulu être associé. .

Le casting du film emblématique s’est réuni le mois dernier sur “The Drew Barrymore Show” en l’honneur du 40e anniversaire du film. Thomas a dit que cela faisait un bon moment que lui et Barrymore ne s’étaient pas vus pour la dernière fois, en plaisantant qu’il la voyait “par tranches de 20 ans”.

“C’est drôle parce que c’est au point où maintenant, c’est comme une famille. C’est presque la même chose, comme sans les liens du sang”, a-t-il expliqué. “Mais, vous savez, la vie de tout le monde et vous suivez vaguement les gens. C’est comme des cousins, comme des cousins ​​éloignés.”

Thomas avait 10 ans lors du tournage de “ET”, et même s’il ne pensait pas que l’accessoire extraterrestre était réel, il a constaté que “le voile de la fantaisie et de la réalité était toujours scintillant” pour Barrymore.

“Elle pensait qu’ET avait besoin d’une écharpe quand nous quittions la scène quand il faisait froid et des choses comme ça”, se souvient Thomas de Barrymore, qui jouait la sœur cadette de son personnage, Gertie. “‘Qu’est-ce qu’il va manger aujourd’hui ? Est-ce qu’il va manger avec nous ou est-ce qu’il va attendre ici ?’ Des choses comme ça. Mais elle était vraiment mignonne. Je veux dire, sa personnalité à cet âge était un peu comme le personnage de Gertie qui vient de refuser environ un clic ou un demi-clic. Mais là, c’est à l’écran.

“ET” n’est pas la seule réunion de Thomas cette année, car son film récemment sorti, “Sam et Kate”, l’a réuni avec sa co-vedette de “Raggedy Man” Sissy Spacek. Le film de 1981 était le premier travail d’acteur de Thomas, et il a dit “c’était vraiment spécial” de pouvoir travailler à nouveau avec elle.

Le film tourne autour de Sam, joué par Jake Hoffman, qui rentre chez lui pour s’occuper de son père malade, joué par Dustin Hoffman. Tout en prenant soin de lui, il commence à tomber amoureux de Kate, jouée par Schuyler Fisk, tandis que son père tombe amoureux de la mère de Kate, Tina, jouée par Spacek.

“Pour moi, avoir la chance de retravailler avec elle, c’était vraiment spécial. Nous avons été en contact au fil des ans, bien sûr, mais c’était vraiment agréable de travailler avec [her] et Theodora ensemble, ainsi que Dustin et Jake”, a déclaré Thomas. “Malheureusement, je n’ai pas eu de scènes avec Dustin, mais c’était quand même merveilleux de partager l’écran avec eux.”

Thomas était ravi de faire partie du film avant que Spacek et Hoffman ne signent, mais l’excitation a grandi quand il a découvert qu’ils étaient impliqués.

“Je connais Orian Williams, l’un des producteurs, et je le connais depuis des années. C’est l’un de mes plus vieux amis, et il y a des années, j’ai rencontré Darren Le Gallo et Orian, et ils essayaient de faire décoller ça, ” Thomas a expliqué. “Huit ou neuf ans plus tard, nous avons en fait travaillé ensemble. L’histoire du film a pris une toute nouvelle vie lorsque Dustin et Sissy sont arrivés à bord. Je pense que c’est juste une histoire vraiment spéciale. Le scénario a toujours été génial, mais avoir Jake et Sissy Skyler, Dustin et Sissy ensemble, c’est vraiment magique.”

Il a décrit son personnage, Ron, comme “un repoussoir pour ce qui pourrait arriver à Sam” s’il ne remettait pas sa vie sur les rails, appelant Ron “un gars qui aime s’amuser” qui est “très coincé dans son petit coin du monde.” Il a basé son personnage sur des personnes qu’il connaissait dans sa ville natale en grandissant, disant que tout le monde connaît quelqu’un comme lui.

Avec ce film, Thomas espère inspirer les gens à “retomber amoureux d’aller au théâtre”, car regarder quelque chose fait pour le grand écran à la maison, c’est comme “regarder Picasso dans une boule à neige tout le temps”. Il pense qu’il devrait y avoir un équilibre entre le streaming et aller au théâtre.

“Je pense qu’avec le COVID et la pandémie qui s’atténue relativement dans le monde, je pense que les gens pourraient bien faire pour eux-mêmes de sortir et d’aller à nouveau au théâtre”, a-t-il déclaré. “Peut-être que c’est enveloppé de nostalgie pour moi parce que certains de mes premiers souvenirs [are] aller avec mes parents au cinéma et voir des choses et être un peu époustouflé par ces grandes images.”

Thomas a quelques projets sur lesquels il travaille actuellement, se qualifiant de “Jack of all trades, master of none”. Il a un album, un livre et quelques films qui devraient sortir l’année prochaine.

“J’ai quelques projets de films qui, espérons-le, commenceront au premier trimestre de la nouvelle année. J’ai des projets qui sortiront sur Netflix dans un avenir proche. Je ne sais pas exactement quand, mais [they will be] dans l’univers de Mike Flanagan”, a partagé Thomas. “J’ai aussi un livre, le livre de fantasy que j’ai écrit et qui a été publié en 2019, qui est maintenant en cours d’impression et en livre de poche, et qui sortira… J’ai donc beaucoup des fers au feu.”

« Sam et Kate » seront disponibles le 18 novembre.