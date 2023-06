La star de ‘Elemental’ de Pixar, Leah Lewis, sur les meilleurs conseils de carrière qu’elle a reçus

Leah Lewis n’a que 26 ans, mais elle a déjà passé plus de la moitié de sa vie à essayer de réussir en tant qu’actrice. Quiconque vient d’apprendre à son sujet pourrait penser qu’elle travaille sans arrêt depuis son arrivée à Hollywood, mais elle dit à CNBC Make It qu’elle « bouscule » depuis qu’elle a essayé pour la première fois d’agir à Los Angeles à 6 ans. Avec la sortie de « Elemental » de Pixar vendredi, elle aura sa deuxième chance de diriger un long métrage – la première fois pour une sortie en salle majeure et pour un studio emblématique qu’elle a grandi en regardant, rien de moins. Dans « Elemental », Lewis exprime le personnage principal Ember, un type de feu vivant dans un monde où les habitants incarnant le feu, l’eau, l’air et la terre coexistent à Element City. Ember est déterminée à reprendre l’entreprise de sa famille au service d’autres types d’incendies à la périphérie de la ville jusqu’à ce que Wade, un type d’eau, se présente et jette une clé dans ces plans. Le scénario ennemis-amis explore comment les opposés apparemment polaires ont plus de similitudes que de différences. Pour Lewis, c’est l’un des rares rôles plus importants qu’elle a décrochés en quelques années. Elle a fait ses débuts dans les publicités et la télévision, puis après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a commencé à décrocher des rôles plus importants dans « Charmed », « Station 19 » et depuis 2019, un rôle principal en tant que Georgia « George » Fan dans la version CW de « Nancy ». A dessiné. » En 2020, elle a joué dans le film de passage à l’âge adulte de Netflix « The Half of It », réalisé par Alice Wu; il a attiré l’attention de Peter Sohn, réalisateur de « Elemental », qui a cimenté la place de Lewis en tant que héros Disney / Pixar. Ici, Lewis discute des meilleures leçons de carrière qu’elle a apprises jusqu’à présent, de la signification du travail avec d’autres créatifs américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique, et de ce qu’elle espère que le public retiendra de son nouveau long métrage Pixar.

Sur la gestion du rejet

J’ai appris de mon père à adopter une mentalité de « vivre et apprendre »: traitez et prenez votre seconde, mais vous avez le pouvoir de remonter sur le cheval. Et vous pouvez le faire sans vous faire honte aussi. Il y a eu des moments où j’ai donné mon 300%, et je n’ai toujours pas le travail. J’ai appris à continuer à remonter sur le cheval et à ne pas le prendre personnellement, car il y a un million de choses qui pourraient vraiment vous coûter un travail qui n’a peut-être jamais été le vôtre au départ. Mon travail en fin de compte consiste simplement à offrir la meilleure performance possible, et je ne peux pas offrir la meilleure performance si je suis juste assis ici à m’apitoyer sur mon sort.

Surmonter le syndrome de l’imposteur

Dans cette industrie, nous bousculons. Pendant une décennie et demie, je n’ai pas travaillé régulièrement. Même quand j’ai décroché une sorte de succès avec « Nancy Drew », « The Half of It », maintenant « Elemental », je pense, « Êtes-vous sûr? » En fin de compte, si je travaille de mon mieux, il n’y a rien qui me donne l’impression d’être un imposteur. J’ai fait le travail, et le travail me donne vraiment l’impression que je ne fais pas semblant. J’ai vraiment fait ce que j’ai fait pour essayer de m’amener ici.

Sur les petits boulots pour payer les factures entre les concerts d’acteur

J’avais l’habitude de travailler dans un pub gastronomique et je me souviens avoir fait toutes les choses folles que vous faites dans un bar, comme nettoyer la salle de bain et traiter avec des clients ivres. Je me suis toujours dit, « ça va être un tremplin pour m’amener là où je dois aller ». Nous voulons tous faire professionnellement ce qui nous alimente dans notre cœur. Parfois, les gens ont de la chance et ils peuvent le faire dès le départ. Mais il y a des moments où nous devons payer notre dû. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal à travailler dur pour qu’un jour tu puisses faire ce que tu aimes vraiment, vraiment. Mais c’est misérable. Travailler dans un bar n’était pas toujours amusant, et tous les autres millions d’autres emplois de jour que j’ai faits. Mais je pense que ça vaut tellement le coup.

Travailler avec les cinéastes AAPI

J’ai été adopté à Shanghai, en Chine, et j’ai grandi dans une famille caucasienne. Plus je vieillis, plus j’ai fait de recherche d’identité culturelle. Je suis tellement ravi de travailler avec des créatifs, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs de l’AAPI – n’importe quoi – à cause de ce que cela signifie pour la représentation. Entre « The Half of It » et « Elemental », ces projets sont en fait assez similaires dans la façon dont ils mènent avec tant d’honnêteté et de vulnérabilité. Ils représentent une communauté qui, pendant si longtemps, n’a pas vraiment pu s’exprimer pour raconter ses histoires. Il y a un peu de tendresse quand il s’agit de raconter ces histoires, car elles peuvent être tellement sous-représentées.

Sur le meilleur conseil de carrière qu’elle ait jamais reçu

Le meilleur conseil de carrière que j’ai reçu, en particulier en tant qu’Américaine d’origine asiatique, est le suivant : n’ayez pas peur de rêver plus grand. Il y a eu des moments en grandissant où je me suis dit : « Je ne pourrais jamais jouer ce rôle. Ou, « Ils ne feraient jamais de rôle pour une fille chinoise comme moi. » Mais maintenant, ça se passe en temps réel. Donc, toutes les limites que vous avez sur vous-même en fonction de la façon dont vous avez été élevé ou de votre apparence – jetez simplement cela à la poubelle, rêvez plus grand et occupez cet espace. C’est bizarre ce que le pouvoir de rêver plus grand peut vraiment faire pour vous. Le terrain de jeu devient de plus en plus grand et les opportunités commencent à s’ouvrir de plus en plus, mais seulement si vous croyez vraiment que vous le pouvez.

Sur ce qu’elle espère que le public retiendra de « Elemental »