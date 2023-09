La star de « Dynasty », Joan Collins, admet avoir fait un choix de shopping pertinent : « J’adore Target »

Bien qu’elle soit millionnaire, Joan Collins a avoué récemment qu’elle aimait faire du shopping chez un détaillant à grande surface en particulier.

« J’adore Target », a admis l’ancienne star de « Dynasty » au Sunday Times de Londres, ajoutant qu’elle n’était « pas opposée à acheter des choses » dans le magasin, selon People.

La femme de 90 ans a déclaré qu’un « maillot de bain en peau de léopard » à 28 $, qu’elle s’est postée plus tard portant sur Instagram, était son dernier achat dans la chaîne de magasins.

« Il y a eu tellement de likes. Tout le monde pensait que c’était [designer brand] Dolce [and Gabbana] », a-t-elle révélé.

Cependant, la passionnée de mode aime toujours aussi ses fils de créateurs.

« Quand je faisais ‘Dynasty‘ J’allais parfois à Paris pour Dior », a-t-elle déclaré au Times. « Je savais [Gianni] Versace très bien. Versace m’a offert plusieurs belles choses que j’ai encore. »

Elle a déclaré que Versace, assassiné en 1997, lui avait offert « une veste en cuir noir recouverte de grosses pièces d’or, une jupe croisée en feutre avec un énorme dragon brodé dessus, que j’ai toujours. Plusieurs vestes, que j’ai ». au cours des années.

L’ancienne de « American Horror Story » a également révélé qu’elle n’était pas une passionnée du désencombrement.

« Vous savez, on dit que si vous avez quelque chose et que vous ne le portez pas depuis un an, débarrassez-vous-en ? Je n’y crois pas », a-t-elle déclaré.

Collins a déclaré qu’elle s’intéressait à la mode depuis qu’elle était petite.

« J’adorais les vêtements depuis l’âge de 12 ou 13 ans, mais je n’en avais pas », a-t-elle déclaré au Times. « Ils n’avaient pas de vêtements pour adolescents, alors je portais des robes ternes de chez [English store] Bourne & Hollingsworth, mais j’avais des tantes très glamour, une dizaine d’entre elles. J’ai conçu des tenues pour mes tantes. Je dessinais des tenues et disais : « Vous savez, vous devez porter du rose et du noir. Un costume noir avec une doublure rose et un nœud minou rose.' »

L’actrice a déclaré qu’elle avait quitté le Royaume-Uni pour les États-Unis à l’âge de 20 ans et qu’elle avait découvert les vêtements de créateurs.

« Les boutiques! » elle a jailli. « Il y avait Bonwit Teller, Bergdorf Goodman, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue. À Los Angeles, il y avait un endroit appelé I Magnin et c’était le paradis. Le paradis ! Et il y avait un endroit appelé Jax. JAX Et c’était là que tout le monde allait chercher des pantalons capri. J’adorais mon corsaire. Soit en vichy bleu, soit en vichy rose avec une chemise assortie. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à acheter des vêtements. J’avais une ceinture noire pour faire du shopping, je pense. Haha ! »

Pourtant, elle a admis qu’elle ne pouvait pas s’offrir des vêtements de créateurs haut de gamme comme Schiaparelli, Balmain et Chanel avant d’être célèbre.

Cependant, une fois qu’elle était dans « Dynasty », qui s’est déroulée de 1981 à 1989, son personnage, Alexis Carrington Colby, était connu pour ses choix de mode coûteux.

« J’ai encore des boucles d’oreilles Chanel que j’ai volées à « Dynasty » », a-t-elle noté.