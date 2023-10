La star de « DWTS », Cheryl Burke, a déclaré que Maks Chmerkovskiy s’était excusé pour avoir humilié les graisses ; le corps peut être « difficile à accepter »

Cheryl Burke prend conscience de la honte qu’elle a endurée pendant les années où « Danse avec les stars » « obtenait des notes au Super Bowl ».

Burke, 39 ans, a quitté le concours de danse de salon en 2022 après 26 saisons en tant que professionnel. Au plus fort de l’émission, Burke a subi des commentaires sur son poids de la part des téléspectateurs et de ses collègues professionnels, dont Maks Chmerkovskiy.

« [Maks] s’est excusé il y a des années quand tout cela s’est produit. En fait, il s’est excusé auprès de moi et de ma mère, ce qui était gentil de sa part », a déclaré Burke au New York Post. « Mais écoutez, y a-t-il une clôture ? Je ne sais pas s’il y a une clôture. Je veux dire, ce n’est pas seulement parce qu’il a dit n’importe quoi. Cela remonte à ma carrière de danseuse et de compétition. »

CHERYL BURKE, PRO DE « DANSE AVEC LES STARS », REFLÈTE SUR COMMENT LE SPECTACLE A « SAUVÉ » SA VIE

« Cela a toujours été un problème parce que je suis une fille ronde, et c’est comme ça », a-t-elle déclaré. « Et je ne peux pas changer l’endroit où se trouvent mes os ou mes hanches. Et c’est juste – c’est ce que c’est. Et soit je l’accepte, soit je ne l’accepte pas. Et évidemment, quand toute ta vie, tout a été centré autour de ça. , c’est difficile de l’accepter. »

Elle a poursuivi : « Donc, je pense qu’en fin de compte, je [need] clôture avec moi-même. Et pour que cela se produise, je dois vraiment m’aimer, ainsi que le corps avec lequel Dieu m’a béni. »

Le premier partenaire de Burke était Drew Lachey – lors du divorce de son frère, Nick Lachey, et de Jessica Simpson – ce qui a attiré davantage l’attention des médias sur le danseur professionnel. Burke avait 21 ans lorsqu’elle a rejoint le casting de la série et le couple a remporté la saison.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Je pense que c’est à ce moment-là que les gens ont commencé à me poursuivre d’une manière ou d’une autre, et ce n’est pas vraiment possible – c’est difficile parce que j’ai grandi sous les yeux des gens à la télévision. J’ai commencé quand j’avais 21 ans, et vos hormones changent, et J’ai pris du poids », a-t-elle déclaré au New York Post. « Je base ma vie sur les saisons ici, mais je pense que c’était comme la saison 7 ou 8, juste avant de danser avec Gilles Marini. Et je n’oublierai jamais d’être au centre des tabloïds, du genre : ‘Est-elle trop grosse ?’ pour la télé ? Tous ces horribles commentaires. »

« Et ce n’était pas seulement moi. C’était aussi Lacey Schwimmer à l’époque », a noté Burke. « Et puis certains de ces danseurs professionnels sont d’accord avec ça. »

Burke ne croit toujours pas que le message diffusé aujourd’hui soit « nécessairement sain », mais il « y arrive lentement ».

« Je pense que nous nous améliorons lentement », a-t-elle déclaré. « Mais il est important de continuer à représenter cela par des actions et pas seulement par des mots. »

Un représentant de Burke n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Malgré les moments difficiles qu’elle a endurés, Burke a attribué le mérite à la série de l’avoir sauvée et de l’avoir motivée.

« Je suppose que cela revient toujours à la façon dont la danse m’a sauvé la vie à bien des égards », a-t-elle précédemment expliqué à Fox News Digital après le tournage de la première de la saison 31 en 2022.

Burke a ajouté: « Qu’il s’agisse de ma sobriété, de mon divorce ou du moment où c’était vraiment difficile l’année dernière… la danse m’a vraiment aidé, ce spectacle en particulier, à ne plus penser à des choses qui ont été très difficiles à gérer émotionnellement. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS