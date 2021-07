La star de Dumped Love Island révèle une «écoutille secrète» dans la salle de maquillage des filles

La star de DUMPED Love Island, Sharon, a révélé que la villa avait une trappe secrète qui offre des friandises aux filles.

La fonctionnaire a parlé de sa « partie préférée » de la villa de Majorque lors d’une apparition dans la série Web The Sun’s About Last Night.

3 Les filles ont une trappe secrète pour obtenir du maquillage et de la nourriture supplémentaire Crédit : Érotème

3 Les garçons ‘inhalaient’ les collations de la villa Crédit : Érotème

Elle a admis qu’étant donné que les garçons mangeaient tellement de nourriture, les producteurs devaient faire preuve de créativité lorsqu’il s’agissait de donner des collations aux filles.

Sharon a expliqué: « Il y a donc une chose dans la villa appelée chatière, c’est littéralement comme une vraie chatière mais il y a une boîte magique de l’autre côté au lieu d’un chat.

« Les filles ont adoré, je l’aime pour tant de raisons – c’est là que nous nous maquillions. »

Elle a poursuivi: « Je me plaignais tout le temps que les garçons inhalaient toutes les collations comme des aspirateurs, alors ils mettaient tous les biscuits là-dedans pour les filles.

« Nous nous faufilions jusqu’à la chatière et y mettions toutes nos friandises, donc c’était ma partie préférée de la villa, je pense. »

Sharon n’est pas la seule ancienne insulaire à avoir partagé les secrets de l’émission depuis leur sortie, la Géorgie ayant également renversé la mèche plus tôt cette semaine.

Elle s’est ouverte sur tout, de l’heure à laquelle ils mangent jusqu’à l’endroit où se cachent les caméras – et que la plupart des scènes de nuit ne sont filmées qu’après 23 heures, car c’est à ce moment-là qu’il fait noir en Espagne.

Georgia a révélé qu’elle était arrivée à la villa à 3h30 du matin avec Tyler et Abigail et qu’elle avait été choquée de constater que les insulaires étaient coincés dans la nourriture.

En conséquence, les insulaires auraient « des nuits très tardives, mais des pauses le matin ».

Pendant ce temps, les fans ne pourraient pas être plus excités pour l’épisode de l’émission de ce soir – avec The Sun révélant plus tôt dans la journée que jusqu’à SIX Islanders seront jetés dans le plus grand abattage de la série.

Le reste des gars reviendra de Casa Amor ce soir, avec des téléspectateurs impatients de savoir qui abandonnera leur partenaire d’origine pour une nouvelle fille.