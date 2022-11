La star de “Dukes of Hazzard”, Tom Wopat, a déclaré qu’il “n’avait jamais vraiment aspiré à faire” la télévision avant de frapper la sitcom: “Une bénédiction”

Tom Wopat a toujours eu de grands rêves de devenir chanteur – alors quand on lui a proposé de jouer dans une émission intitulée “The Dukes of Hazzard”, il ne savait pas à quoi s’attendre.

“Chanter a toujours été ma priorité numéro un”, a déclaré l’acteur à Fox News Digital. “‘Dukes’ était vraiment une sorte d’aberration. Je n’ai jamais vraiment aspiré à faire de la télévision. Je me suis concentré sur faire des disques, faire des spectacles et être au théâtre. Mais ‘Dukes’ était vraiment un tour.”

À l’époque, l’homme de 77 ans venait de terminer une production off-Broadway de “Oklahoma!” et était à New York. Un directeur de casting, qui avait déjà repéré Wopat sur scène, a estimé qu’il conviendrait parfaitement à la nouvelle sitcom.

“Ils avaient tout le monde aligné à ce moment-là”, a expliqué Wopat. “On m’a demandé d’aller à Los Angeles pour un test d’écran. J’ai donc pris un sac en papier rempli de vêtements et je suis monté dans un avion. J’ai rencontré John [Schneider] un mercredi, nous avons fait un test un vendredi et 10 jours plus tard, nous tournions en Géorgie.”

Cependant, l’émission sur deux bons vieux garçons faisait l’objet d’un examen minutieux avant même sa première sur CBS en 1979. B. Donald Grant, qui était le chef de la programmation du réseau à l’époque, s’est retrouvé dans une pièce avec plusieurs critiques de télévision qui détestaient l’émission. . Ils ont objecté que “les deux protagonistes masculins semblent être du mauvais côté de la loi, que le sujet de la parentalité illégitime a été traité avec humour et que l’une des femmes régulières est souvent vue dans un costume étriqué”, a révélé The Hollywood Reporter.

Grant a ignoré les critiques et la série a été diffusée. Selon le point de vente, l’émission a attiré jusqu’à 20 millions de téléspectateurs par épisode. À la troisième saison, elle était devenue la deuxième plus grande émission télévisée. Alors que “Dukes of Hazzard” s’est terminé en 1985, il a duré des années en syndication constante.

Cela a également occupé le casting, composé de Wopat, Schneider et Catherine Bach, alors qu’ils rencontraient des fans pendant des années lors de conventions. La convention annuelle des fans “Good Ol ‘Boys Fest” en Virginie-Occidentale a été organisée par Ben Jones, qui a joué le mécanicien Cooter avant de devenir membre du Congrès de la Géorgie démocratique de 1989 à 1993. Le point de vente a noté que la convention attirerait plus de 100 000 spectateurs.

“Vous ne pouvez jamais dire quand quelque chose va éclater”, a expliqué Wopat. “Mais au cours de la première année, nous savions que nous avions quelque chose d’incroyable ici. Les fans sont uniques en ce sens qu’ils transmettent leur amour pour la série de génération en génération. J’ai rencontré des fans de troisième et quatrième génération. C’est incroyable . C’est un cadeau. La série me survivra longtemps, c’est certain.”

“Je pense que les gens ont été attirés par” Dukes “pour la même raison que beaucoup de gens ont été attirés par” The Andy Griffith Show “- c’est axé sur la famille”, a poursuivi Wopat. “Ce n’est pas trop dramatique. Nous avons une belle combinaison d’action, de comédie, une jolie fille et une voiture qui se comporte comme un être humain.”

Wopat a partagé que son souvenir préféré du tournage de “Dukes of Hazzard” travaillait aux côtés de Schneider, 62 ans.

“Je ne sais pas s’il y a jamais eu deux gars qui se sont fait rire autant que nous”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes vraiment bien amusés. Nous sommes devenus des amis pour la vie. Mais tout le casting était sacrément proche… Nous avons essayé de ne pas nous prendre trop au sérieux et je pense que nous avons fait du bon travail. Nous avons perdu certains des gars les plus âgés. depuis et c’est dommage… Nous étions une famille sur le plateau… Je vois encore Catherine et John à ce jour… Je l’aime comme un frère. [The show] était une bénédiction.”

Lorsque “Dukes of Hazzard” a pris fin, Wopat a déclaré qu’il n’était pas inquiet d’être catalogué. Il s’est plongé dans ce qu’il aimait faire le plus : la musique.

“J’ai eu la chance d’avoir déjà fait des comédies musicales avant ‘Dukes'”, a-t-il expliqué. “Bien sûr, j’ai fait quelques choses de courte durée, mais elles n’ont jamais été aussi amusantes que ce que nous avons fait… Je pense que rebondir sur différents supports et rester occupé est la clé de cette entreprise. J’écris toujours des chansons pour me garder frais .”

Wopat a ensuite joué dans “Cybill”, une série sur une actrice d’âge moyen en difficulté qui tente de réorganiser sa carrière. Il mettait en vedette Cybill Shepherd, Christine Baranski et Alicia Witt, entre autres. Wopat a joué le premier mari de Shepherd, un cascadeur séduisant d’Hollywood.

“Elle est folle – c’est ce dont je me souviens le plus”, a-t-il plaisanté à propos de son travail avec Shepherd, 72 ans. “Non, elle est unique en son genre et super talentueuse. C’était une partie intéressante. Je dois chanter un peu dedans. Ils m’ont laissé partir au bout d’un moment. Je ne m’intégrais tout simplement pas vraiment dans certaines intrigues. Ce n’est pas grave. J’étais prêt à passer à autre chose.

Ces jours-ci, Wopat joue dans la suite de “County Line” de 2017 intitulée “County Line: All In”. Il raconte l’histoire du shérif Rockwell, joué par Wopat, qui fait équipe avec le nouveau shérif improbable du comté de York pour résoudre un meurtre. Le film met en vedette Kelsey Crane et Patricia Richardson de la renommée “Home Improvement”.

“[My character’s] un goujon », a ri Wopat. « C’est un peu une rock star. Il se déprécie. Ils mettent un point d’honneur à s’adresser à son âge, qui me semble être chez moi. Il y a beaucoup d’action, mais il y a aussi beaucoup de moments sincères. Tout le monde qui est dedans est tout simplement génial même si j’étais un imbécile à l’écran. Mais nous nous sommes rapidement liés. J’ai emmené les acteurs et l’équipe jouer au bowling. Je leur apporterais un grand pot de piment ou des côtes levées au barbecue. C’était important pour moi de m’assurer que tout le monde s’entendait bien et qu’ils passaient un bon moment.”

Ces jours-ci, Wopat est impatient de voir ce que l’avenir lui réserve. Il a taquiné qu’une série potentielle pourrait être en préparation.

“Je pense que créer quelque chose qui s’adresse à toutes les générations est rare ces jours-ci”, a-t-il déclaré. “Et je pense que ce truc est encore faisable. Hallmark n’est pas vraiment ma tasse de thé, et je ne suis pas vraiment dans les comédies romantiques. Mais je pense que les gens veulent quelque chose qu’ils peuvent regarder en famille et regarder en arrière.”